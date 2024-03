Premios Oscar 2024: todos los ganadores

El presentador de los la 96 edición de los Óscar, Jimmy Kimmel, inició su monólogo en Dolby Theater con un recuerdo a la huelga de guionistas del año pasado y los riesgos que la inteligencia artificial tiene para el futuro del cine de calidad.

Kimmel invitó al escenario a representantes de los guionistas, sonidistas, conductores, técnicos y otros profesiones que hacen posible producir las películas que millones de personas disfrutan cada año.

Seguro que la IA no puede escribir un guión como Transformers...Perdón, sí que puede", bromeó Kimmel.

El sindicato de guionistas de Hollywood (WGA) se declaró en huelga durante la mayor parte de 2023 para solicitar más salvaguardas contra la emergencia de la inteligencia artificial y por los derechos para proteger la profesión.

Las producciones de filmes y programas de televisión tuvieron que deternerse durante meses por esa huelga, que se acabó en septiembre pasado con mejores garantías de empleo y derechos de propiedad intelectual.

Según el sindicato, en el acuerdo se determinó que la inteligencia artificial no puede escribir o reescribir material literario y que el material generado por esta no será considerado como original

Emma Stone y William Dafoe

Pobres criaturas.jpg

Los premiados

Mejor película animada: El Chico y la garza

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers).

Mejor Cortometraje animado: War is over! Inspired by the Music of John & Yoko

Mejor Guión original: Anatomía de una caída

Mejor Guión adaptado: American Fiction

Mejor Maquillaje y peluquería: Pobres criaturas

Mejor Diseño de producción: Pobres criaturas

Mejor Vestuario: Pobres criaturas

Mejor Película internacional: Zona de interés

Robert Downey Jr

M Robert Oppenheimer.jpg

Mejor Actor de reparto: Robert Downey Jr por Oppenheimer

Mejores Efectos visuales: Godzilla Minus One

Mejor Edición: Oppenheimer

Mejor Cortometraje documental: The Last Repair Shop

Mejor Documental: 20 Days in Mariupol

Mejor Fotografía: Oppenheimer

Mejor Cortometraje: The Wonderful Story of Henry Sugar

Mejor Sonido: Zona de interés

Mejor Música original: Oppenheimer

Mejor Canción original: ‘What Was I Made For?’, Barbie

Mejor Actor protagonista: Cillian Murphy por Oppenheimer

Mejor Director: Christopher Nolan por Oppenheimer

Mejor Actriz protagonista: Emma Stone por Pobres criaturas

Mejor Película: Oppenheimer