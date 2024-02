Gran Hermano 2023: un día de "Furia"

El líder semanal de la casa, decidió jugar fuerte y seguir el consejo que le dio su novia -con la palabra “Arriesgate” y subió al grupo de nominados a Virginia Demo y bajó a su nueva aliada, "Furia".

-ju CHINO SALVA FURIA.mp4

De esta manera, "El Chino" volvió a demostrar que está dispuesto a jugar fuerte, haciendo valer su estrategia y logrando las alianzas que le permitan llegar al tramo final de "Gran Hermano 2023".

Pero el jueves fue un día muy especial para Juliana Scaglione, que desató toda su furia contra Federico "Manzana" Farias, la producción de Gran Hermano y hasta el mismísimo Santiago del Moro. Tal es así, que el propio conductor del reality debió aclarar su rol en el programa, antes de que finalizara la emisión.

Embed

Finalmente, luego de la decisión de Martín Ku la placa para la Gala de Eliminación del próximo domingo 4 de enero quedó conformada de la siguiente manera: Virginia Demo (en lugar de Juliana), Agostina Spinelli, Federico Farias, Nicolás Grosman, Sabrina Cortez, Lisandro Navarro, Joel Ojeda y Emmanuel Vich,

Sin "Turrito"

Ante las "altas temperaturas" que se generaron por las distintas discusiones dentro de la casa, la producción de "Gran Hermano 2023" decidió suspender la sorpresa que tenían preparada para los participantes.

De esta manera el ingreso de J Rei -autor del “Tu Turrito” junto a Callejero Fino- quedó suspendido "hasta nuevo aviso", El trapero argentino viene de cerrar el 2023 con nuevo álbum y se prepara para presentarlo el próximo 23 de febrero en el Teatro Vorterix.

Embed

“Les voy a contar algo, en el SUM se estaba armando un show impresionante, pero Gran Hermano decidió bajarlo. Hoy iba a entrar un artista impresionante a esa casa, en un contexto de fiesta. Pero dijo que no estaba para esto, para show, para cerveza, para nada” les dijo visiblemente ofuscado Santiago del Moro a los participantes.

Al enterarse de esta situación los "hermanitos" manifestaron su malestar, e incluso Manzana expresó “Pero, ¿por qué dicen que no está para fiesta? Yo no entiendo a esa decisión, a ver, yo sigo normalmente acá” pero el conductor se limitó a decir “El que manda es GH, ¿qué querés que haga? Es por todo, no es por vos, Manzana, no te lo tomes personal”.