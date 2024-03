Gran Hermano 2023: una placa con diez nominados

Hoy, jueves 21 de marzo, Bautista Mascia -líder de la semana- será el encargado de modificar la decimocuarta placa de nominados, sacando a uno de los postulados -salvo Paloma y Martín- y subiendo a otro jugador de la casa.

Esta multitudinaria placa de diez jugadores se generó como consecuencia de la nominación fulminante que Catalina le realizó a Paloma y la del Chino que quedó "fulminado" por el sobre Lisandro le entregó en su ingreso a la casa durante "Congelados", de las sanciones que Gran Hermano les dio a Cata, Rosina, Nico y Joel junto con los votos que los jugadores otorgaron la noche de ayer, miércoles 20 de marzo.

Embed

Todos los votos

Dario: 2 para Damián “No es por afinidad, es por estrategia, aunque todavía hay cosas que no me cierran de él” y 1 para Federico “Sé que no va a estar en placa”.

Catalina: (Nominación fulminante) Paloma a placa "Los motivos son porque este no es un juego de buenas personas, aunque creo que todos los somos, pero ella es un gran caracol y me parece que es la que menos van a votar”.

Rosina: 1 voto para Damián -podía emitir sólo un voto por sanción de GH- “Quiero cuidar a mis compañeros que están desde el principio y sé que va a estar en la placa”.

image.png

Paloma: 2 para Damián “Son tratos y formas de hablar que no comparto” y 1 para Virginia “El otro voto es para Virginia porque no tengo a alguien más a quien votar”.

Nicolás: 2 para Damián “Le doy dos votos a Damián porque es una placa grande y me guio por los resultados de la anterior" y 1 para Mauro "por el mismo motivo”.

Martín: 2 para Damián "porque fue en la última placa quien más peligro corrió, así que lo nomino nuevamente para ver qué pasa” y 1 para Florencia “El segundo es para Florencia porque todavía no se probó en placa”.

Bautista: 2 para Damián y 1 para Florencia “Es una placa grande y no hay mucho significativo para hacer. Damián es un candidato para quedar nominado aunque me cae bárbaro, y el segundo es para Florencia por el mismo motivo”.

image.png

Florencia R.: 2 para Damián “Tengo mis dudas de que haya fulminado a Paloma, dudo de que su juego sea honesto y no me cierran cosas de él” y 1 para Darío “No me siento cómodo nominando a un original, así que nomino a Darío”.

Damián: 2 para Florencia y 1 para Mauro “Va a ser una placa muy grande, siento que voy a estar y quiero medirme con mis compañeros nuevos”.

Zoé: 2 para Mauro y 1 para Damián “Es de acuerdo a la placa pasada y los que siento que tienen posibilidades de irse”, indicó la jugadora cuando entró al confesionario a nominar.

Emmanuel: 4 para Damián "Porque es medio raro el juego que hace, ya lo hizo otra gente que no voy a nombrar, todo medio raro” y 2 para Mauro “Los otros dos son para Mauro porque es tremendo, no le creo nada, no sé si quiere separarme de Furia, me la quiere hacer perder, no quiero que esté más en la casa”. El peluquero tuvo votos dobles por el sobre que recibió de Licha en la noche del “Congelados”.

Juliana: (Nominación espontánea) 3 para Florencia “Tenemos una tregua entre los chicos de no votarnos entre nosotros. Flor me cae bien, es una dama , pero estamos en un juego. Necesitamos sacar a la gente nueva” y 2 votos para Bautista, pero quedaron en la nada porque ganó el liderazgo de la semana.

Mauricio: 2 para Emmanuel “Porque siento que cambia su juego todo el tiempo. Me llevo bien y creo que se puede interpretar mal que vaya de un lado para otro” y 1 para Virginia “No le va a pasar nada porque es una fenómena, ojalá no quede nominada”.

image.png

Joel: 2 para Darío y 1 para Florencia “Pienso en cómo creo que va a nominar la casa, voy por los nuevos y ya hay una placa mixta, quiero completar para ver qué hace Bauti. Los dos primeros son para Darío, que creo que va a ser el menos votado, y el otro es para Florencia”.

Virginia: 2 para Mauro y 1 para Damián “Dos votos a Mauro porque simplemente apoyo que avancemos los que estamos hace más tiempo, y por lo mismo es el voto a Damián”.

Federico: 2 para Florencia “Es por estrategia, pienso que va a ir de nuevo a placa y que el líder no la va a salvar” y 1 para Mauro “Espero que este voto ayude y que sirva”.