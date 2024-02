Gran Hermano 2023: volvieron los votos negativos, volvió la megaplaca

En la octava Gala de Nominación del reality conducido por Santiago del Moro dejó a ocho jugadores en vilo y hoy, 1 de febrero, Martín Ku -líder semanal de la casa- deberá elegir a uno de ellos para sacarlo de esa incómoda situación y subir a otro que no estaba en la placa.

La noche de votación del último miércoles de enero estuvo signada por el monólogo de Federico “Manzana” Farias que embistió contra todos los jugadores de la casa y donde manifestó sus ganas que tiene de medirse mano a mano en placa con Juliana “Furia” Scaglione.

Todos los votos

Nicolás: 2 para Juliana “Es con la que menos me siento para poder expresarme, es una persona que quizás no me afecta tanto si deja la casa” y 1 para Agostina “Es por lo mismo”.

Lucía: 2 para Juliana “Es por juego, viene pidiendo ir a placa, y aunque tenga una buena relación creo que tiene que ir a placa. También tuvo actitudes como buscar aliados y dormir en el cuarto de los varones” y 1 para Federico “Espero no fallar. Vi el juego que quieres hacer. Creo haber entendido su juego, entendí que quiere ir contra Juliana en la placa”.

"Manzana": 2 para Virginia “No aguanto sus quejas, siempre tiene algo para decir con el hecho de quejarse. La verdad es que no me está gustando para nada” y 1 para Sabrina “Pienso que puede llegar a quedar en placa nuevamente y este voto cuenta”.

Emmanuel: 2 para Juliana “Ella juega sola, trata de incluirte pero en realidad no lo hace. Hay muchos motivos más. Al principio no me quería, después sí, te ama, te pelea, es un trabajo psicológico feo que no comparto. Es su juego y yo tengo otro” y 1 para Lisandro “Me jode un toque su actitud hacia los compañeros por más que cocine, por más que quiera estar bien con todo el mundo. No confío en que sea verdad”.

Joel: 2 para Bautista “Lo pensé mucho, fue de las nominaciones más difíciles. Creí que era una buena oportunidad para que el Chino no salve a Lisandro si estaba Nico, pero dadas las circunstancias no creo que a ellos lo voten. Quedó último en la votación positiva aunque en realidad no sabemos si es así, pero está bueno probarlo” y 1 para Sabrina “Es por la misma razón. Los quiero a ambos, me caen bien, pero es estratégico”.

Zoé: 2 para Lisandro “Siento que si queda en placa, el Chino lo va a salvar y hay más gente para que entre” y 1 para Agostina “Creo que cuando se fueron Cata y Chula yo la contuve, la invité a hacer cosas… ahora cambió mucho conmigo”.

Rosina: 2 para Agostina “No me genera confianza y hay miradas hacia mí que no me gustan. No tengo nada en contra suyo pero es lo que siento en este momento” y 1 para Emmanuel “Me llevo bien, en el último tiempo hubo una actitud positiva, pero no me termina de generar confianza. No me dolería tanto si se va”.

Lisandro: 2 para Joel “Es la persona con quien menos relación tengo. Limamos asperezas pero con el resto de la casa me llevo mejor” y 1 para Emmanuel “Estoy en duda pero voto a Emmanuel por estrategia, creo que puede ir a placa y evitar que alguien vaya con quien tengo más confianza”.

Agostina: 2 para Federico “Tiene ganas de estar en placa con Juliana. Lo vi muy creído y no me gustó que se enredó diciéndonos que jugaba con nosotras” y 1 para Lisandro “Cuando subió a placa a Joel dijo que era para sacarme afuera, me lo negó a muerte y cuando lo encararon pidió disculpas. La verdad que me jodió bastante”.

Virginia: 2 para Juliana “Respeto su juego pero no me banco el patoterismo y que piense que tiene todo permitido” y 1 para Agostina “Es como un daño colateral, tengo que elegir a alguien y lo hago con alguien pegado a Furia y que tiene agresiones innecesarias”.

Sabrina: 2 para Agostina y 1 para Juliana “Considero que son las personas que estratégicamente pueden quedar en placa y que el Chino no las salve, y que me salve a mí si quedo. Además son quienes menos me molestaría que se vayan”.

Bautista: 2 para Joel “Es por una cuestión estratégica” y 1 para Emmanuel “Me genera desconfianza”.

Juliana: 2 para Sabrina “Los dos para Sabrina es por lo que hizo con Alan. Se re enamoró y lo dejó en Pampa y la vía. Lo terminó opacando y quedó afuera” y 1 para Virginia “No tengo mucho contacto con ella, para mí es un cuatro de copas y sus comentarios no me gustan”.

Martín: 2 para Federico “Por lo último que dijo, se ve que la confianza que teníamos nunca existió. Así que es buen momento para probarlo en placa” y 1 para Emmanuel “Es estratégico en la placa, para ir viendo y ver si queda”.