Gran Hermano 2024: Jenifer volvió a la casa con sed de vengaza

“No voy a dar los porcentajes de los demás porque no es el repechaje oficial y cuando se define quién entra, los demás en unas semanas van a tener que medirse nuevamente para ver quién regresa” comunicó Santiago del Moro apenas comenzó el programa del lunes 13 de enero.

Luego de dar a conocer la decisión del público, que eligió a Jenifer Lauría para que reemplace a la personal trainer Andrea Lázaro, el conductor informó que el regreso será con una placa que reza “el supremo se manifestó” y mediante la puerta giratoria.

Según el reglamento que establece "Gran Hermano", Jenifer no puede llevar información del afuera hacia la casa “Imagina que tu vida arranca desde que entrás por la puerta giratoria. La casa no te espera, esto es una sorpresa” fue la recomendación que le dio Santiago del Moro a la polémica jugadora para que no termine expulsada como Juliana Díaz o Isabel de Negri en las dos ediciones anteriores.

“Voy a ir por todo” afirmó la exuberante morocha, que prometió vengarse de algunos de sus compañeros, pero sin aclarar bien que es lo pasará con su expareja dentro de la casa Giuliano Vaschetto o con su archienemiga Chiara Mancuso.