L-Gante habló de Wanda Nara y se comió una hamburguesa con leche

Y agregó: “No tuvimos ningún problema, engaño o infidelidad, nada. Tranquilamente, si le ponemos onda, va a estar todo de diez. Ella tiene problemas legales que resolver y se mezcla un poco con todo el circo. Lo que le digo y le aconsejo es que tiene que tomar lo serio y dejar lo otro un poco de lado”.

También se refirió a los rumores que señalaban que había mantenido contacto con la China Suárez. “No es cierto que tuve esos mensajes de ‘alto voltaje con ella’. Me ofendió un poquito porque fue al pedo", lanzó el cantante. En ese sentido, sumó: “Me quedé en mi casa para estar tranquilo y seguía apareciendo quilombo. Todos los días tengo que salir preparado para aclarar algo“.

“Una vez se había enojado porque le hice así a una fan desde el show. Yo no lo veo muy apuntado”, comentó respecto a los celos de la conductora. “Encima, desde mis ojos, no apuntaba a nadie. La quería correr con que se enojaba con eso, pero para mí lo usaba de excusa para estarlo más tarde”, comentó, entre risas, mientras el ritmo de “Toxic” de Britney Spears sonaba en el estudio.

Al margen de todo lo que contó, llevó para todo el equipo del programa hamburguesas con leche. Lo hizo en alusión a las fuertes conversaciones entre su exnovia y el delantero del Galatasaray, el cantante aprovechó para consultar si habían almorzado. “Les traje algo”, anunció mientras la mesa se llenaba los platos de hamburguesas comida con porciones de papas fritas.

“A su salud, buen provecho”, expresó antes de darle un mordisco ante la cámara y cerrar su entrevista con un momento que no pasó desapercibido ante sus fans.

L-Gante: "A Wanda la sigo amando"

L-Gante, ofreció un show en Mar del Plata y viajó acompañado por Dakota Gotth, una joven morocha que se llevó todas las miradas. “Vinimos juntos, lo conozco hace un tiempito, nos llevamos bien, obvio”, declaró la modelo erótica a Puro Show, pero se quedó en silencio cuando le consultaron si estaba iniciando un romance con el cantante.

Por su parte, L-Gante se mostró más cerca de volver con Wanda que de iniciar algo con Dakota. No descartó que la conductora de Bake Off Famosos viajara a la Costa para visitarlo y mencionó que continúan hablando todos los días.

"Wanda me dijo que iba a venir a la Costa, estuve en su casa buscando un par de cosas que había dejado ahí. Hay chances de todo. Cuando uno toma un distanciamiento por las buenas, no hay ningún problema, charlé un poco con ella y me fui", afirmó el artista.

Sobre la relación de Mauro Icardi y La China Suárez dijo: "Me parece perfecto matar los rumores y que vayan a algo concreto".

Sobre su paso por Mar del Plata, el músico dijo que fue un poco de "fiesta, descanso y pasarla bien. Tendría que ser muy loco para salir de una relación y ya estar en otra. A Wanda le deseo que se resuelva lo más rápido, yo estoy para la gente que quiero".

El cronista de Puro Show le preguntó si a Wanda la ama y él respondió con un contundente "sí". Previo a su ingreso al ciclo desde la ciudad balnearia, el artista dejó entrever que los sentimientos hacia la empresaria siguen vivos, a pesar de la ruptura y los diferentes problemas personales que los llevaron a tomar esa decisión.