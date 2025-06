Gran Hermano: la emoción de los cuatro finalistas

La primera en ver los videos fueLuz Tito, Evelia -su hermana- junto a su familia le dijeron "Hola Luz, hermanita queremos hacerte llegar todo nuestro apoyo desde Jujuy, decirte que estamos muy orgullosos de vos, que lo estás dando todo, seguí así, ya ganaste mi amor . Queremos decir todos: ¡Luz a la final! Te amamos Luz".

Luego fue el turno de Martín -el hermano de la jujeña- expresó "Hermana amada, reconozco ese valor inmenso que estás llevando. Estamos muy felices y muy orgullosos por todas tus metas alcanzadas. Te festejo y te celebro. En Jujuy estamos muy felices de todos los logros que estás alcanzando. Quiero mandarte mi cariño, todo mi amor, mi afecto desde lo más profundo de mi corazón. Con ese brillo que te caracteriza, así como lo dice tu nombre, sos luz y brillás. Te amo mi amor, te estamos esperando, un beso grande".

Por finalizar, Camila -la tía de Luz- le envió sus palabras de apoyo "Hola hijita, te amo incondicionalmente, naciste para ser una chica exitosa, seguí siendo guerrera y valiente. Te amo, te mando un saludo enorme desde Irlanda, estamos todos pendientes de vos, espero verte muy pronto".

"Gracias familia, los amo. Todos ahí moviéndose, hermoso, estoy muy shockeada y agradecida con Jujuy " expresó, entre lágrimas, Luz Tito.

image.png

Las amigas de Eugenia Ruiz fueron muy efusivas con su mensaje "Hermana aquí estamos haciéndote el aguante como todo este tiempo que has estado en la casa. Te extrañamos, no vemos la hora de que salgas. Espero que ganes". Luego apareció toda la familia de la santiagueña, que dijeron "Euge querida, te deseamos toda la suerte del mundo, seguro que la vas a tener . Has llegado donde has llegado y estamos todos muy orgullosos de vos. Un beso inmenso, te amamos con toda el alma. ¡Fuerza!".

"Mis amigas que las amo y mi familia que los amo con locura... ay, estoy emocionada. Estoy muy feliz y agradecida, a GH, a vos , a tu contención, a lo que sos con nosotros, sos lo más" expresó Eugenia luego de ver el video.

image.png

Nani, la hermana de "Tato" Algorta, fue la primera en hablar en le video de apoyo al jugador "Aprovecho este video para decirte que estamos todos súper orgullosos de ti, de verte donde estás, de todo lo que lograste, dándolo todo como prometiste. Te extrañamos un montón la verdad, pero sabemos que estás cumpliendo un sueño". Para cerrar con "Seguí disfrutando de todo que ya te vas a poder reencontrar con todo lo que extrañas y lo nuevo y lindo que te espera afuera. Un beso muy especial de tus tres fans más chiquitas, que no paran de preguntar cuándo salís, te extrañan mucho, pero les encanta verte cuando les mandas saludos, y cuando haces cosas divertidas se matan de risa contigo. Te queremos mucho, te mando un beso y nos vemos en unos días".

Finalmente llegó el turno de Ulises Apóstolo, y el primero en aparecer fue Maxi "Hola Uli, mira con quién estoy acá. Te queremos felicitar por el camino recorrido y vamos a darle todo ahora, que queremos que apagues la luz vos ", luego fue le turno de César -el padre- que dijo "Hola Ulises, contentos con lo que estás haciendo. Disfrutalo mucho, que tanto lo has querido".

"Hola Ulises, amor, vamos para adelante, como siempre te digo, todos apoyándote desde acá y hasta la recta final" dijo emocionada Rosana, la madre, justo en le momento en el que aparecieron en escena Giovanni y Olivia, el sobrino y la ahijada de Ulises que gritaron "¡Quilombo, quilombo! Ulises, apagá la luz ".

image.png

"Mi vida, no lo puedo creer... Y mi papá, hace 7 meses que no lo veo y no tenía registro si andaba dando vueltas o no. Mi papá es muy tímido, muy perfil bajo, fue sodero por momentos, comerciantes por otros, mi mamá docente, no tienen idea de esto, pero yo soy el atrevido que siempre voy para el frente. No lo puedo creer " expresó emocionado Ulises.