Gran Hermano: la estrategia de Julieta que sorprendió a todos

De esta manera, los candidatos a abandonar la casa el próximo domingo 12 de febrero son: Lucila Belén Villar, Walter (Alfa) Santiago y Romina Uhrig.

Embed

En el primer ingreso de Santiago del Moro a la casa, "Disney" comunicó que su amiga Romina iba a continuar en la placa de nominados.

"Me costó tomar la decisión, no me basé en afinidad, sino en juego y en un resultado de la placa que tengo en mente, sé que necesita esta placa, un empujoncito de la gente que estoy segura de que va a tener por el tipo de persona que es y sus valores: Romi", explicó la ganadora del juego del líder de la semana.

Sobre la decisión de Juli, Romina Uhrig expresó “Ella tiene que hacer lo que siente, está bien. Realmente dije que quiero seguir en la casa pero que lo elija la gente. Lo necesito y hace mucho que no voy a placa, no sé si la gente desea que siga o si no quiere que siga más”.

Romi.jpeg Romina Uhrig

En segundo lugar, Julieta Poggio decidió dejar en placa a "Alfa" y entre sus fundamentos expresó: “Creo que no necesita la salvación porque dice que la prueba del líder es el día domingo”.

“Está bien, pienso lo que pienso siempre. Es como dice Julita, la prueba del liderazgo es el domingo y la gente ve todo, y sabe todo. Sabe a quién elegir y quién es digno de seguir jugando” le dijo Walter a Santiago del Moro cuando lo consultó sobre cómo tomaba la decisión.

ALfa.jpeg Walter Santiago

Sobre el final del programa, el conductor del reality ingresó nuevamente a la casa para es conocer la decisión de Julieta sobre si salvaba a "La Tora" o a Camila.

"No es por feeling ni corazón, es por estrategia. Confío en que el resultado va a ser el que creo y que me va a salir bien, tengo mis motivos y voy a salvar a Camila", explicó Disney sobre su sorpresiva decisión.

En ese momento, la pianista preguntó visiblemente sorprendida "¿Qué?, ¿en serio?", y se levantó instantáneamente del sillón para ir a abrazarla.

Captura de pantalla 2023-02-10 a las 10.40.51.png Camila Lattanzio abraza a Julieta Poggio luego de la salvación

Des esta manera, con la estrategia planificada por Julieta Poggio, el próximo domingo el público deberá elegir entre Romina Uhrig, Walter Santiago y Lucila Villar para definir al nuevo eliminado de la casa de "Gran Hermano".