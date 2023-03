Gran Hermano: Rodolfo Castañeres agredió a la perrita Mora

El vídeo del momento en el que el papá de Nacho le pega a la perrita fue subido a Twitter por @rochicabj1905 y difundido por Ángel de Brito. En este se puede observar como Rodolfo reta a la perrita y le pega en la nariz con su sandalia por jugar con el canasto de basura de la cocina, "No. Dale, dale para allá. ¡Hey! ¡Mora!", gritó en forma de reto Rodolfo.

"¡No!", manifestó Romina Uhrig, exdiputada nacional y una de las más queridas del reality, mientras que Rodo retaba a la cachorra, pero él insistía con la sandalia en el pequeño hocico de Mora: "¡No, no, no, no!". "¡Basta!", interrumpió Nacho a su padre y Romina consoló a Mora: "Vení, vení, vení".

"No le hagas mimos", sugirió enojado Rodolfo a Romina, pero ella no le hizo caso y se la llevó a upa para que estuviera a salvo.

Reacción en las redes

Muchas personas respondieron al tuit que compartió de Brito para expresar su preocupación por la forma en la que trata a Mora: "No se le pega nunca en la nariz a los perros es una parte muy sensible, la puede corregir o retar pero no pegarle y menos en la nariz"; "saquen esos perros de ahí por favor!"; "siempre le pega o le hacen algo cuando Marcos no está"; "y les re grita encima, estás eliminado Rodo".