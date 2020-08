Grieta: Rizzo calificó de golpista a Brandoni y éste le respondió

En la grabación, Rizzo afirma que "las declaraciones y las acciones que lleva adelante Brandoni, que se haga cargo él. Yo soy un tipo que declara, que hago declaraciones frente a episodios, no hago convocatorias a movilizaciones que son absolutamente antidemocráticas”.

“Yo pediría –continuó en el audio dado a conocer en Los Ángeles de la Mañana (El Trece)- que, en una organización como la que se está dando, la plataforma Tinglado, que impulsemos que él se haga cargo, que quede aislado por lo que dice y por lo que lleva cabo, salvo que alguien del Tinglado esté de acuerdo con Brandoni, y si está de acuerdo, está de acuerdo”.

“Yo creo que hay mucha gente que no está de acuerdo ni con sus planteos ni con sus convocatorias que son absolutamente golpistas. Y de esto que estoy diciendo me hago cargo yo", agregó el artista.

"Creo que tenemos que empezar a establecer una diferenciación con gente de esta naturaleza. Teniendo una pandemia feroz y ellos actuando en contra de lo que estamos haciendo nosotros, que es cuidándonos y preservándonos. ¿O por qué no tenemos trabajo como actores? Por la pandemia. Pero ellos salen a la calle y Brandoni impulsa la salida a la calle. Entonces vamos a empezar a diferenciarnos nosotros de él, que quede solo, por lo menos en el medio teatral, en el medio actoral. Empecemos a hacer algo al respecto", concluyó.

Al ser consultado por los audios, Luis Brandoni esquivó la polémica, pero dejó un recado:“No le voy a responder a Rizzo y a ninguno de ese tipo de manifestaciones. No tengo tiempo, y si él cree que es guapo por eso, más vale ser mejor colega, disentir, no estar de acuerdo, ¿pero pedir que me hagan a un lado? No les va a resultar fácil porque soy buen actor”, manifestó.