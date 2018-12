Griselda Siciliani, furiosa con Juan Darthés: “La estás violando otra vez”

Con respecto al silencio de Adrián Suar por la grave acusación que recae sobre Darthés y que lo tuvo hasta septiembre en su canal como protagonista del elenco adulto de Simona (El Trece), Siciliani sin pelos en la lengua aseveró: “Si Adrián se hubiera enterado de esta denuncia antes, lo echaba a patadas de la ficción”.

En diálogo con DIARIO POPULAR, Siciliani se tensa cada vez que habla de Darthés: “Nunca percibí ni siquiera la posibilidad de una violación. Pese a la mala relación, todo esto me sorprende. Ojalá hubiera percibido que algo en aquél momento podía pasar. Pensé que yo era la única que sufría maltrato por parte de él. Cuando me enteré de la violación de Thelma fue muy duro”.

La actriz suplica a quien le pregunta o hable con ella que “como sociedad tenemos que entender la magnitud de la denuncia. Es gravísimo. Pienso en mi hija (Margarita fruto de la relación con Adrián Suar) y en las generaciones que vienen”.

De la gira en cuestión, en 2009 en Nicaragua, contó que “me bajé porque la relación con Darthés no daba para más. Yo perdí mucha plata. Yo me defendí aislándome de él”. Cuando se le preguntó si la producción de la tira estaba al tanto, contestó con contundente “sí”.

Aunque no lo quiso hacer público y ya separada, Siciliani tuvo un intercambio con su ex pareja, Adrián Suar, que sabiendo los rumores de acoso sobre Darthés a Calu Rivero cuando encabezaron Dulce Amor (Telefé, 2012) lo contrató para otra tira infanto-juvenil para este año: “La verdad es que ninguno de los dos estábamos al tanto de la violación a Thelma Fardín. Yo que formo parte del colectivo de actrices que brinda un apoyo incondicional a Thelma, me enteré hace dos meses atrás cuando la ficción terminó a fines de agosto”.

Desde el colectivo de actrices se trabaja para cambiar el paradigma sobre la violencia de género: “El sistema judicial tiene que cambiar, para la mujer se convierte en un laberinto burocrático por el que tiene que atravesar. Hay que cambiar la mirada como sociedad sobre la víctima y el victimario”.