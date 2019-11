La ex mujer de Adrián Suar y madre de su segunda hija, Margarita, a fines de octubre había renunciado a la competencia por diferencias irreconciliables con la dinámica del reality show que conduce Marcelo Tinelli. pero lo hizo en los mejores términos, a tal punto que acaba de ser convocada para el reemplazo de Pampita en el jurado. La información la arrojó Angel De Brito, también jurado de Showmatch.

Pero los problemas siguen para el reemplazo de Pampita porque Siciliani sólo puede mañana y el lunes no llega porque parte a España en plan laboral al igual que Lali se va a grabar una ficción. Encima Pampita recién llega el martes próximo. Por ahora, Tinelli no puede ocupar la vacante de Pampita. Según el mismo De Brito, no se discute que el reemplazo será una mujer.

ADEMÁS:

Por otra parte, ayer en las redes sociales Marcelo Tinelli volvió a aclarar a los fans ante las versiones que los sueños en Showmatch no se llevan a cabo, hecho que lo hizo reaccionar: "Queremos agradecer a la gente de La Dos y a las autoridades de la Escuela Especial de General Virasoro, Corrientes, por aclarar que este sueño, que participó en el Bailando hace cinco años atrás (sic), no fue ganador ni la producción del programa incumplió con nada", señaló el conductor y agregó: "Esta ayuda la prometió a título personal Hernán Piquín, y como por motivos de traslado, no se realizó, se informó en forma errónea que la producción de nuestro programa había incumplido el sueño. Ya estamos igualmente en contacto con la Directora de esta escuela especial de Gobernador Virasoro, de Corrientes, para ver si podemos ayudarlos a trasladar algunos materiales que están acá en Buenos Aires. Todos los sueños que ganaron en el Bailando se han cumplido siempre". y no hace falta ganar para que se cumplan.