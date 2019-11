A la distancia, ella se niega a remover más el asunto "Es un tema ya hablado que no me interesa avivarlo más", expresa categórica. “Me pareció muy aberrante e irrespetuoso el enfoque que se le dio al tema, muy desinformado. Creo que se me puso en un lugar de chivo expiatorio de algo que me excede y que ni siquiera tiene que ver conmigo. Yo pasé tres semanas por ese espacio, perdí, no gané, fui víctima", manifiesta.

Pese al tiempo que pasó desde la difusión del audio que la involucraba con el sistema piramidal, el tema sigue resonando en cada oportunidad que se la cruza.

"Se viralizó un audio que yo envié a una sola persona, una amiga. Me preocupa mucho cómo llega un audio privado enviado a una sola persona a un medio. ¿Que esconde esa intención? Difundir audios privados es ilegal, yo podría haber iniciado acciones legales. No lo hice porque me interesa volver a poner el foco en lo que me parece importante que son los temas por los cuales yo milito. Pero considero que no fue inocente y que ese medio tiene una intención respecto a mi militancia".