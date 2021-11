Guerra millonaria entre Pocho Lavezzi y Yanina Screpante

Las abogadas de Pocho Lavezzi , Mariana Gallego y Elena Baroni, hablaron en "Los Ángeles de la Mañana" y contaron que:

Baroni aclaró que Screpante vivió tres años en ese domicilio luego de haberse separado: “Recién en mayo de 2020 se la intimó a que se vaya debido a declaraciones que había hecho de que no iba a retirarse del lugar. Cuando ellos se separan, él siguió acompañándola económicamente durante un tiempo, había una buena relación, pero luego se quebró. Ella inició un juicio por 15 millones de dólares”.

“Ella salió beneficiada de esta relación. Ella merecía un reconocimiento por su acompañamiento, Ezequiel lo vio así y por eso le dio lo que le dio”, agregaron las representantes legales de Pocho Lavezzi.

La modelo y diseñadora acusó a las letradas del ex jugador de maltrato y mediante sus historias de Instagram publicó: “Acá está la prueba que no recibí ningún revés judicial, solo fue una audiencia de mero trámite, en la cual no acepté la absurda propuesta de la otra parte. Por lo cual la causa pasa a abrir prueba. Mi angustia fue por el maltrato que siempre recibo de la representación letrada de Lavezzi, que no pierden oportunidad de maltratarme cada vez que se tienen que referir a mí”.

En referencia a dicha situación, las abogadas respondieron que “eso es absolutamente falso. No es la primera vez que recibo acusaciones. Ella tiene una forma de ser que se pone nerviosa, grita, la verdad que nos gritó a las dos y mucho”, dijo Gallego. “Hay una parte que debe ser emocional. Cuando la audiencia terminó, Yanina le pidió subir a su abogada porque quería hablar con la jueza. Ella se puso muy mal”.

“Creo que Yanina está enojada por el tema de la entrega del departamento. Nosotras no lo transmitimos a los medios, ninguna de las dos porque fue un pacto de confidencialidad en el juzgado. Ella es una persona pública, la que hizo la mudanza fue ella. Si tiene cinco camiones de mudanza es muy probable que trascienda, además vive un montón de gente en el edificio”, concluyó Baroni.