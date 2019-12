Guido Suller confesó por qué se separó de Tomasito

Sin embargo, los vaivenes de su relación los llevaron a anunciar este miércoles su separación, lo cual provocó conmoción en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Tomasito ya había anunciado que algo no andaba bien entre ambos. “Si el amarte fue un error, volver contigo fue peor ... Es una vida blanco y negro sin color”, escribió en una publicación.

Algunos de sus seguidores de Tomasito se animaron a preguntarle qué causas los llevaron a tomar esta decisión pero obtuvieron sólo respuestas fugaces. “No sé si te pasó, pero viste cuando uno aguanta y aguanta, hasta ya no más… Bueno eso”, le contestó a uno de sus seguidores .

“Tienen que volver. Son dos artistas que juntos funcionan mejor”, le aseguró otro internauta y recibió como respuesta: “Bueno, pero primero mi salud mental”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Estoy bien Solo un poco triste . Pero ya va a pasar ❤ Una publicación compartida por Guido Suller (@guido_suller) el 10 de Dic de 2019 a las 8:59 PST

Hace algunos días, Guido había enviado un mensaje desde la cama de una clínica en la que fue operado. “Bueno. Ya está todo. Estoy bien y quiero comunicárselo para que no estén preocupados. Vienen las enfermeras, me cuidan y nada. Yo extraño mucho a mi mamá que ahora estaría acá, seguramente, cuidándome. La extraño mucho, no sé cómo voy a hacer. Estoy bien, eh. Estoy bien, chicos. Gracias”, dijo en un video en esa oportunidad.

