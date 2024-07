Guillermo Francella contó cómo fue su encuentro con los jugadores de la Selección

“Vos sabés que el otro día vino De Paul, hicimos una nota hermosa y contó que apareciste”, comenzó diciendo Migue Granados, el conductor del ciclo, en el arranque de la charla.

Mientras que Francella contó cómo fue ese encuentro que se gestó días antes de la final Copa América en Miami. “Más que aparecer, lo llamé a Leo (Messi). Yo tengo un vínculo con él. Le dije que lo felicitaba y que tenía ganas de saludar a los muchachos. Me dijo: Venite al hotel que comemos de 12 a 1. Después a la tarde entrenamos, pero venite a la 1. Estaba lejos, pero me mandé con Nico (el hijo del actor)”, recordó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/olgaenvivo/status/1815466735203729489&partner=&hide_thread=false "Uno es medio cholulo de todos ellos y ellos son cholulos también de todo lo nuestro"



Guillermo Francella, sobre su relación con los jugadores de la Selección Argentina. https://t.co/cXKaJRxtfT pic.twitter.com/qhbG97GtgY — OLGA (@olgaenvivo) July 22, 2024

“Estabas cagado, ¿no?”, le preguntó Migue y el actor respondió: “No. Ya había ido a comer una vez con él y a los chicos los conozco. A De Paul también estuvo en Racing, y me gusta el vínculo que tienen, esta cosa deportiva. Son vagos, son simpatiquísimos. Fui al hotel y me agarró Daddy (Marcelo D’Andrea), el preparador físico, me mandó a una sala de reuniones. Entré con Nico y vinieron (Leo) Paredes, (Giovani) Lo Celso, Rodrigo de Paul y Leo (Messi)”.

Y agregó: “Me encantó. Estuvimos tres horas en una salita, empezamos a hablar, contábamos, nos reíamos a carcajadas. Aparte, yo veía, ¿viste? Uno es medio cholulo de ellos y ellos son cholulos también de lo nuestro. De Paul, contó que mira 'El encargado', se ve que siguen lo que hago”.

Mientras que el actor manifestó la admiración mutua con los futbolistas de la “Scaloneta”: “Es lindo que pase esto. Me encanta”. Y agregó que “los jugadores estaban muy entusiasmados y con mucha garra. Había una vibra tremenda”, teniendo en cuenta que la reunión se dio antes de lograr consagrarse en la final de la Copa América.

image.png

Se estrenó la tercera temporada de El Encargado

“El encargado”, la exitosa serie con Guillermo Francella, regresa para una tercera temporada que se estrenó en la plataforma Disney+.

En "El Encargado", Francella interpreta a Eliseo, el encargado de un edificio que, tras bambalinas, ejerce su poder de vigilancia e intromisión de manera insospechada. Con un reparto de lujo que incluye a Gabriel "El Puma" Goity, Darío Barassi, Mirta Busnelli y Martín Seefeld, entre otros, la serie ofrece una visión intrigante y cómica de la vida en comunidad.

Embed

La tercera temporada de El encargado encuentra a Eliseo (Francella) asistiendo como orador a una convención interamericana de encargados en Río de Janeiro, Brasil.

En ese lugar, rodeado de sus pares, tiene una revelación sobre el próximo paso en su vida profesional: fundar su propia empresa de encargados. Es así como convencerá a diversos consorcios de contratar sus servicios y a los encargados de unirse a él. Aunque las cosas serán bastante más complicadas de lo que él imaginó, Eliseo nunca se rendirá e irá por todo.

Los adelantos dan un vistazo a la estadía de Eliseo (Francella) en Río de Janeiro, donde la presencia de Garrido (Luis Gianneo) y Gómez (Manuel Vicente) en la convención de encargados lo toma por sorpresa y, fiel a su estilo implacable, no se pierde la oportunidad de dejarles en claro su opinión acerca de cómo deben comportarse en un bufé de un hotel “todo incluido”.