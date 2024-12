Habló Alberto Cormillot luego de su internación: mirá qué dijo

image.png

En un video que publicó en las redes sociales, Estefanía Pasquini -esposa y madre de su último hijo- mostró que Cormillot estaba en perfecto estado “Bueno gente, acá está. Cada vez que venimos al Cemic lo dan por muerto y yo como que ya tengo los huevos al plato de esas cosas” y dejó en evidencia su molestia por las noticias sensacionalistas que circularon sobre su salud.

“Está internado porque le vi un moretón en la pierna, me cagué toda y empecé "vamos a verlo, vamos a ver qué pasa". Vinimos al Cemic y como no se sabía si era un hematoma o si había algún tema con las plaquetas o algo, lo dejaron internado” agregó, inmediatamente, Estefanía.

En el último de los videos, la esposa de Alberto Cormillot se enojó con quienes la critican y asegura que ella “estuvo el martes en la clínica por algo más grave que lo del doctor” y contó que mientras le hacían los estudios al reconocido médico -creador de "Cuestión de Peso"- volvió a su domicilio, para buscarle una almohada y a cocinarle algo especial para su marido, porque al doc “no le gusta la comida del hospital”.

“Ahora sí, estamos los dos. Bueno, primero que ya está bien. Ahora, hablemos de egoísmo, yo primero. Estuve acá el martes porque sí tenía un problema real” dijo la nutricionista a lo que el Dr. Cormillot interrumpió entre risas con “¿El mío no es real?” .

Estefanía Pascqualini continuó con su relato en el video queue subió a su Instagram “El mío era más importante, yo tenía una infección. Porque alguien se olvidó de terminar de sacar unos puntos. Pero bueno, no importa eso”.

Para finalizar, la esposa del Dr. Alberto Cormillot hizo un pedido “Y ahora estoy tratando de conseguir turno con un médico para que me evalúe verdaderamente y me ayude con todos los quilombos que tengo” y cerró con “Así que, si alguien me quiere dar una mano del CEMIC, guiño, guiño, bienvenido sea. A él ya mañana nos lo llevamos. No ocupa más lugar”.