Habló la mujer que denunció a Pablo Rago por violación: "Me arruinó la vida"

Después de reiterar en qué contexto en el que estuvo a solas con el actor en su departamento en 2015, la mujer, de 34 años, reveló algunos detalles sobre la situación que pareció. “Me pide una práctica sexual, yo me niego y él se enoja, y se pone agresivo. Me empieza a insultar, a denigrar”, contó. Y volvió a remarcar lo más fuerte de su acusación: una penetración sin consentimiento.

“Me gustaría que Pablo saliera a hablar y diga que lo que yo digo que es mentira. Que diga que él no me tocó, que no estuvo con una cámara y me abusó. Que lo diga... Solo él y yo sabemos lo que pasó”, confesó.

“Me arruinó la vida porque me humilló. Me siento humillada por completo. Estoy entera por mis cuatro hijos, que los amo y son mi orgullo”, contó.

El contacto posterior con el actor

Según contó Basile, ella siguió hablando aisladamente con Rago. “Me enviaba videos masturbándose. Eso fue bastante incómodo. No lo bloqueé porque habíamos quedado en un tema de trabajo, que yo seguía esperando, y nunca me respondió. Solamente me cambiaba de tema”.

