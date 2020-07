"Te vamos a hacer lo mismo que a Pampita", le dijo el hacker a De Brito, quien bloqueór el número. Pero después recibió mensajes amenazantes desde otros números. Leguizamón, quien hizo la denuncia policial, comentó que suponían tomaron el celular de De Brito de los contactos del celular hackeado de Pampita.

El abogado indicó que no le pidieron dinero a su cliente porque "no les dio tiempo". Leguizamón señaló que De Brito "Quiero ir hasta el fondo" en la Justicia. Dijo que el periodista estaba "muy preocupada" y afirmó: "Esto ocurre a diario. Y no sólo a personas famosas. Estas prácticas delictivas deben terminar".

ADEMÁS:

Moria y Silvina Luna dejaron atrás sus diferencias

Fede Bal habló por primera vez tras vencer al cáncer: "Soy un agradecido"