Harry Styles presentó "As It Was", su nuevo single

El video musical de As It Was, filmado el mes pasado en Londres y el cual ya cuenta con mas de 10 millones de reproducciones, fue realizado junto al director ucraniano nominado al premio Grammy, Tanu Muino. "Dirigir un video de Harry Styles fue un sueño hecho realidad para mí, ya que es mi artista favorito", dijo Tanu.

Y agregó: “Filmarle fue agridulce, ya que fue uno de los días más felices de mi vida, pero el segundo día de la filmación, mi país, Ucrania, fue invadido, así que puedes imaginarte las locas emociones que tuvimos durante la filmación. Mi equipo de Ucrania y yo pusimos mucho amor en este video y puedes verlo en la pantalla. Será un video musical que nunca olvidaré y ahora puedo retirarme felizmente”.

Harry's House es el tercer álbum de estudio solista de Harry Styles y el primer lanzamiento musical desde el segundo álbum de 2019, Fine Line, que batió récords. El nuevo álbum de larga duración de 13 canciones se grabó en varios lugares del Reino Unido, Los Ángeles y Tokio de 2020 a 2021. Fue escrito por Harry junto con sus frecuentes colaboradores Kid Harpoon, Tyler Johnson y Mitch Rowland.

Harry Styles anunció su próximo álbum "Harry's House"

Harry encabezará el legendario Festival Coachella el 15 y 22 de abril, donde interpretará As It Was por primera vez. Luego llevará el ‘Love on Tour’ de regreso a la carretera en apoyo de Harry's House en estadios y arenas de todo el mundo este verano, a partir del 11 de junio en Glasgow.