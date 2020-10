Héctor Larrea cumple 82 y lo festeja virtualmente en la Web de Radio Nacional

Esta y otras anécdotas que Héctor Larrea recogió a lo largo de más de medio siglo de trayectoria estarán presentes en la celebración virtual de su cumpleaños número 82 que tendrá lugar este viernes en la plataforma de Radio Nacional. El festejo coincidirá con la presentación de la biografía del locutor y conductor del emblemático Rapidísimo que, curiosamente, no lleva su firma porque quien aceptó el desafío de llevar al papel la vida del hombre que supo hacer cine, televisión y publicidades, pero cuyo apellido quedó asociado indisolublemente a la radio, fue Martín Giménez, director artístico de Radio Nacional. El libro en cuestión se llama: "Héctor Larrea: Una vida en la radio".

Larrea Zoomple.jpg

“Quiero agradecerle a Martín que se haya tomado el trabajo de hacer mi historia en la radio en un libro. Yo traté de oponerme todo lo que pude pero ahora estoy arrepentido de haberme opuesto porque esto habla más que de mí, de la radio. Es un homenaje a un medio que ama”, argumenta Larrea. Y es Giménez quien sigue con la historia que entronca también con su propia historia: “Lo conozco desde mi infancia ya que la suya era una de las pocas voces que entraba en mi casa. Mi mamá tenía la luz y la radio siempre prendidas para combatir la soledad porque yo nací en marzo de 1980 y mi papá está desaparecido desde agosto de ese año”.

Y luego explicita su relación con Héctor: “Desde 2008 que soy el responsable artístico de Nacional y lo conozco profesionalmente a Larrea. Me tocaba pasarlo a buscar con mi auto por su casa y acompañarlo a algún evento como entregas de Martín Fierro y ahí íbamos hablando sobre sus anécdotas y yo me daba cuenta de que eso no se podía perder. Tenía que quedar registrado porque es una persona que atravesó el siglo XX desde el punto de vista de la comunicación y lo marcó. Yo le pedí que escribiese algo y, por pudor, él no quiso así que decidí hacerlo por él para que no se perdiesen esas perlitas”.

Entonces ambos recuerdan una de sus anécdotas favoritas; el presidente Juan Domingo Perón estrechando la mano de Larrea y confesándose admirador del programa televisivo “Humor Redondo”, que el locutor hacía con Juan Carlos Mesa, Carlos Garaycochea y Carlos Basurto. “Pero no solo sucedió con todos los presidentes de la democracia- argumenta Giménez- También con las figuras de la cultura. Muchos grandes como Victor Heredia, Teresa Parodi o Alfredo Zitarrosa se hicieron conocidos en “Rapidìsimo””.

A la hora de elegir un formato para el texto que editó Gourmet Musical, Giménez decidió ir sobre seguro y apostó al formato radial: “Hace 22 años que trabajó en radio así que mi modo de blindarme fue armar el libro como un programa radial. Hay una apertura que es un prólogo de Héctor, varios bloques donde surgen anécdotas pero también otras voces como Marcelo Tinelli, Jairo, Abel Pintos, Teresa Parodi, Víctor Heredia, Wainraich Julieta Pink, Fernando Bravo, Victor Hugo, Eduardo Sacheri, Luis Pescetti. Todos ellos suman su testimonio sobre lo que significó Larrea en su vida”. Pero además, el libro tiene una playlist con temas elegidos por Héctor que se puede encontrar en Spotify, y un podcast en el que el conductor repasa su íntima relación con el medio en el que se confiesa como “un refugiado emocional”. “Sé que este refugio no es para siempre y en un determinado momento los años van a ganar pero estoy dispuesto a estar solo porque la radio están bienhechora que me está proveyendo de valor para enfrentar más tarde la soledad”, cuenta y su testimonio explica el por qué aún disfruta trabajar (está de lunes a viernes en Radio Nacional de 14 a 16 con El Carromato de la farsa y los domingos de 9 a 10 en Gardel por Larrea, ambos programas en dúplex con la FM Folklórica).

Para el "zoomple" y la presentación del libro que se lanzó este mes pero ya agotó una primera edición y acaba de lanzar la segunda, este viernes Larrea repasará su vida con el periodista Mariano Del Mazzo y recibirá el saludo y el testimonio de varios artistas que lo reconocen como un faro y una influencia fundamental en su vida. Lejos de agotarse, el festejo quedará en la plataforma de Radio Nacional para que cualquiera pueda disfrutar de los recuerdos y la inconfundible voz de Héctor, que se define simplemente como “un ñato al que la vida ha tratado bien, en promedio”.