Hellboy: el reboot tiene más risas que acción en su primer trailer

Sin embargo, ya no es momento de extrañar al reciente ganador del Oscar. La saga volvió a cero y ya tenemos su primer trailer con nosotros. Curiosamente, a pesar que prometieron más oscuridad para retratar al personaje -incluso los pósters dejaban entrever esa tonalidad-, todo recuerda a la versión interpretada por Ron Perlman en dos oportunidades aunque con un poco más de sangre.

trailer hellboy

Esta vez, la dirección corre a cargo de Neil Marshall, un realizador con muy buena reputación entre los amantes del terror tras El Descenso (The Descent, 2005). En tanto, el nuevo gigante rojo es interpretado por David Harbour, a quien reconocerás como sheriff de Stranger Things, mientras que la villana de turno será Milla Jovovich. Quizás no sea una cinta con sustos como nos prometieron, pero no se puede negar que parece un entretenimiento sólido.

ADEMÁS:

Los chicos de Stranger Things celebran la "Navidad al revés"

Macaulay Culkin volvió a ser mi Pobre Angelito