Herencia Maradona: renunció el administrador de los bienes

El abogado habló en el programa "Entrometidos en la Tarde" (Net TV), que conduce el periodista Carlos Monti, negó rotundamente que haya sido echado de su tarea, sino que simplemente dimitió porque su tarea ya esta cumplida.

BAGLIETO 1.mp4

El abogado Sebastián Baglietto fue contundente "definitivamente, nadie me echó" de ser el administrador de los bienes de Diego Armando Maradona y explicó que le solicitó a la jueza, a principios de septiembre de este año, "que me tenía que apartar, porque tengo un montón de temas profesionales y un montón de temas personales, de los cuales tambien me tengo que ocupar porque tengo una vida aparte del caso Maradona" y aclaró que la "administración esta terminada en un 98%" y que que la jueza y todos los herederos le solicitaron que finalice el tema con Suiza, cosa que aceptó.

Sebastián Baglietto fue propuesto por Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona, y si bien todas las partes estuvieron de acuerdo con su designación, luego se produjeron diferencias por parte de Verónica Ojeda, ex pareja de Diego y madre de Dieguito Fernando.

Captura de pantalla 2022-12-21 a las 22.33.53.png Expediente judicial que certifica que Sebastian Baglietto solicitó apartarse de la administración

En su diálogo con el programa "Entrometidos en la Tarde" que conduce Carlos Monti y con la participación de Guillermo Pardini, Andrea Bisso, Silvana García, Meli Vinci y Sebastián Basalo, el abogado Sebastian Baglietto -que continúa con su tarea de administrador hasta que asuma el que designe la Justicia- especificó que "Todo el trabajo enorme y titánico, lo hice con un equipo enorme atrás, lo hice, está terminado, y ahora tengo que seguir con mi vida".

BAGLIETO 2.mp4

Por otra parte, consultado sobre el porqué había circulado la versión de que lo habían echado por su mal desempeño en su tarea de administrador de la herencia del astro futbolístico, el letrado confirmó que "claramente todo esto es una operación" y aclaró que desconoce la motivación y los orígenes de esas versiones, pero que lo úrico que hacen es ser irrespetuosos a la memoria de Diego Maradona.