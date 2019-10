Sin embargo, el tramo más interesante de la entrevista no fue el cúmulo de alabanzas al desempeño del presidente Macri, sino el momento en el que Luis Novaresio le preguntó a cómico sobre sus padres y le tocó una fibra íntima. El actor se emocionó hasta las lágrimas en cuestión de segundos y se transfiguró.

“Yo vivía en una casa que era un ranchito que tenía un techo que era de chapa y cartón. Había una pieza donde dormíamos los cuatro, no teníamos habitaciones. (…) Cuando había viento se movía la casilla. (…) Yo tuve grandes valores que me inculcaron mis padres y cuando crecí quise llegar donde llegué”, comenzó a relatar Acosta.

“¿Viven tus padres?”, preguntó Novaresio.

“No, no viven. Mi papá se llamaba Juan Acosta y mi mamá María Genoveffa Latanzzi. Juan era picapedrero, una vida muy dura… No me hagas llorar… por favor”, le pidió Acosta, y trató de continuar pero lo ganó la emoción.

“Era muy pobre y mantenía a la familia. Cuando era chico era tan pobre que jugaba con un choclo como si fuera un muñeco… El ganaba la plata y se la daba toda a María, que la administraba. Ella paraba la olla, limpiaba casas e hizo una mudanza en carretilla. Y mi hermana vive en Ciudad Evita y tiene tres hijos”, explicó.

“Mi papa me pregunta ´¿querés ver televisión?´ y, como no teníamos TV, ponía el reflejo del sol en una palangana y la luz se reflejaba en el techo. Yo le decía que eso no era una TV y él me decía ´sí es, ahí hay imágenes´”, contó, y agregó: “en mi casa se comía lo justo. Si quedaba un churrasquito, mi papá se hacía el boludo y nos lo daba a comer a nosotros”

Más tarde, Acosta se volvió a emocionar hasta las lágrimas cuando le envió un saludo a su hija Victoria, que trabaja en los medios. “No me hace falta decirle nada porque con la mirada ya me hago entender”, dijo.