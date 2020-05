Hogar violento: Silvina Luna reveló detalles oscuros de su padre cuando era chica

En ese sentido, la modelo advirtió que en su casa "había bastante bardo" y recordó que su "papá no era muy cariñoso; no tengo registro de afecto, pero después entendí de dónde venía él o cómo demostraba su amor. Trabajaba en metalúrgica desde los 13 años y mi mamá era ama de casa".

Al mismo tiempo señaló que se crió "como pudo" y remarcó que "lo fui entendiendo (a lo que sucedía) de grande y ahora más que nunca. Me di cuenta de las cosas que iba repitiendo, salir de eso y tomar otras decisiones te lleva mucho tiempo".

Silvina también analizó la delicada situación que vivía su mamá por aquel entonces: "Sufrió violencia de género cuando yo era chica. Mi papá no estaba pasando un buen momento, tenía un problema de adicciones", y aseveró que "no lo justifico, pero entiendo desde qué lugar lo hacía. Por suerte, después pudo revertir esa situación". "A pesar de todo siempre fui muy alegre y tiré para adelante. Estaban los roles muy invertidos, durante mucho tiempo yo fui el sostén de ellos. No pude vivir cada etapa como la tenía que vivir, y que ellos me acompañaran y me dieran cierta seguridad", concluyó.