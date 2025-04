Ratificaron la condena al cirujano Aníbal Lotocki de ocho años de prisión

Según el sitio fiscales.gob.ar, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la sentencia contra el médico, quien se encuentra detenido con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza por la muerte de Rodolfo Christian Zárate.

El 28 de febrero de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 dictó un veredicto condenatorio de cuatro años a Lotocki, pero esa pena comprendía solamente las lesiones, donde se acreditó que el profesional le inyectó polimetilmetacrilato (PMMA) en las intervenciones quirúrgicas a las cuatro víctimas.

En noviembre de 2023, la Sala II de la Cámara de Casación amplió la sanción a ocho años a raíz de que los magistrados determinaron que el victimario cometió el delito de estafa, mientras que subió de cinco a diez años el plazo de inhabilitación para ejercer la medicina.

El Tribunal constató que Lotocki incurrió en un "relevante incumplimiento de los deberes propios de su rol de médico en su relación con el paciente" y omitió brindar información a las pacientes sobre las sustancias que les aplicaría.

Lotocki está detenido en el Penal de Ezeiza.

Por ejemplo, los jueces resaltaron que Gabriela Trenchi, quien pidió no recibir PMMA), fue estafada porque el cirujano realizó un procedimiento distinto a la pactada y por la que le había cobrado.

Los defensores del médico solicitaron que se revise la resolución ya que calificaron al monto de la pena como "desproporcionada" y que su cliente haya sido condenado por estafa después de ser absuelto.

En este contexto, los integrantes de la Sala II, Eugenio Sarrabayrouse y Horacio Leonardo Días, desestimaron la queja con respecto a la cantidad de años: "Esa pena de cuatro años de prisión dejó de existir; y el nuevo monto, ahora de ocho años, es el resultado de un examen global de todos los hechos por los que Lotocki resultó condenado, entre los que se incluye también la estafa".

"Lo que resalta es la falta de empatía y un sólo ejemplo basta para graficar la cuestión: comunicado de los síntomas iniciales de Trenchi (presión baja, dolores intensos, pérdida de sangre), Lotocki le dijo a la paciente y a su amiga que no exageraran, se burló de ambas preguntándoles si sabían más que él y no les dio importancia", añadieron los magistrados en el escrito.

Además, la Corte Suprema rechazó un recurso de la defensa del médico que buscaba revertir la condena por las lesiones.

La mujer de Aníbal Lotocki: “Me parece una barbaridad que digan que me robé una nena”

La mujer de Aníbal Lotocki, María José Favarón, habló en Puro Show sobre la acusación que le hizo Vanesa, la ex mujer del cirujano, quien reclama volver a ver a su hija, que vive con Favarón desde hace un tiempo.

“Soy un referente para la nena. Por decisión de la Justicia y por Tiana, ella está conmigo. Yo no me robé a nadie, yo cuido a la niña. Me he presentado a todos lados, entrevistas con psicólogos, psiquiatras”, explicó la mujer de Lotocki, que habría asumido este rol para cuidar de la menor, mientras su pareja está en la cárcel.

“Ella no quiere ver a la mamá y no quiero ventilar los motivos. Tiene 11 años. Hay mensajes de la madre diciendo ‘yo le pegué dos cintazos’. Yo me hice cargo porque la nena no tenía muchas opciones. ¿Cómo la voy a dejar desamparada? Me parece una barbaridad total que diga que yo me la robé”, aseguró.