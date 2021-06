Horacio Cabak, afuera de Polémica en el Bar

Gustavo Sofovich habló de una desvinculación consensuada, pero Cabak tuiteó: "No renuncié, no fue de común acuerdo, no hubo conversaciones. No hubo respeto, no hay códigos".

Voló todo por el aire entre Horacio Cabak y Polémica en el Bar. Ayer al mediodía, el productor del programa, Gustavo Sofovich, comunicó que el panelista no seguía, que había renunciado. Sus palabras fueron correspondidas por el mismo Cabak: "Adiós, Polémica en el Bar", dijo sin más. Todo parecía acordado de ambas partes. Pero a las 18,30, media hora antes del arranque del ciclo, Horacio lanzó otro tuit que fue una declaración de guerra: "No Renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos. Simple". El mensaje duro de Cabak cayó mal a la producción. Mariano Iúdica no pronunció palabra alguna durante el envío de ayer. Un silencio que hizo mucho ruido. Cabak sorprendió a las autoridades de América que entendían que seguían en buenos términos.