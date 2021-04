Tras pasar varias semanas internado por complicaciones en su cuadro de coronavirus, Horacio Cabak logró superar la enfermedad y retomar sus compromisos laborales, pero ahora quedó en el centro de la polémica por unas supuestas infidelidades que fueron reveladas por su esposa.

Verónica Soldato, esposa de Horacio Cabak desde hace 27 años y madre de sus tres hijos, reveló que le encontró al conductor chats con otras mujeres en el celular a través de unos mensajes que le envió al conductor de Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito.

El periodista del ciclo de Eltrece comenzó con chimento enigmático. "Se viene una separación muy escandalosa en el mundo de la tele. La mujer de un hombre famoso descubrió un celular y encontró un montón de pruebas de infidelidades y está llamando a un montón de colegas para escracharlo", anunció al inicio de la emisión de este lunes.

Luego amplió la información, con nombres y apellidos: "Están separados. El escándalo fue anoche, me lo está contando ella. Me mandó audios, capturas, mensajes, me contó toda la historia... Encontró más de una infidelidad en un WhatsApp. El le dijo: 'mirá tal cosa' y ella empezó a buscar y encontró conversaciones con algunas mujeres".

Y agregó: "Ella dice que está destrozada. Hay audios para pedir una habitación en un hotel para ir con una fotógrafa".

cabak.jpg Horacio Cabak: su mujer, Verónica Solato, encontró mensajes en el celular.

Cabak y Soldato se conocieron a través de un amigo en 1994, cuando él se ganaba la vida como modelo y ella trabajaba como booker.

Están juntos desde entonces y nunca formalizaron la relación. Además, son padres de Ian, de 18 años, y los mellizos Chloé y Alan, de 15.

Horas antes a que De Brito expusiera el peor momento de la pareja, Cabak retomó su trabajo como conductor de radio y contó cómo vivió los últimos días.