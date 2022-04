Embed

Su salud empezó a preocupar luego de uno de las pruebas realizadas. Nadie estaba al tanto de lo sucedido porque Silvina no había manifestado ningún síntoma o malestar posterior a dicha actividad, pero más adelante habló con sus compañeros y les comentó que fue lo que sucedió.

“Después del juego, me fui a bañar y me empecé a sentir mal, con mucho dolor de cabeza, palpitaciones. Me tomaron la presión y la tenía muy alta; y yo suelo tenerla baja”, les contó la actriz a Majo Martino y Sabrina Carballo. Y siguió: “Me asusté, me puse nerviosa. Lo más probable es que me haya deshidratado en el juego. Por eso tenía la boca seca”.

Mientras que a Melody Luz le dijo: “Después, no comí nada, hasta hoy en el desayuno. Me pusieron suero para hidratarme y me dieron una pastilla para bajar la presión, porque no me bajaba. Vinieron los médicos, me hicieron un electro. Hoy me levanté y me había bajado, pero me volvió a subir”.

Los resultados de los análisis de sangre no fueron los esperados y la médica le informó a Luna que tenía que ser internada. “Me dieron los niveles elevados, así que me voy a internar ahora para que me nivelen”, les contó a sus compañeros. “No quiero llorar... Ya estoy acostumbrada a esto; son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder sostener”.

En diálogo con Leandro “Chino” Leunis agregó: “Empecé a sentir un desgaste muy, muy grande, además de las lastimaduras y las cortaduras. Y tenía los ojos muy rojos. Hablé con mi médico personal y me recomendó que me vaya de acá. Y sé que si me interno ahora, voy a poder recuperarme y si no voy, es un riesgo grande”.