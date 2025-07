Durísimo descargo de Alex Caniggia contra Mariana Nannis: "No merece ser llamada abuela"

"Una abuela que echa a su primera nieta de casa, sin conocerla, directamente, no merece ser llamada abuela", comenzó Alex, al referirse a Mariana, a través de una publicación que subió a sus redes sociales. "Que la critique por no vestirse con marcas de lujo, te muestra lo vacía que está por dentro...".

"¿Qué clase de persona rechaza a su propia sangre por no cumplir con un estándar superficial? Solo alguien con el corazón endurecido por el ego y la ignorancia. No solo lastima, arrastra con ella una herencia de odio, de rechazo, de vergüenza y de rencor", se sinceró, Caniggia, en primera persona. "Juzgar a una nieta por su apariencia no es un error, es una elección cobarde y cruel".

"Cuando esa nieta florezca fuerte y sea libre, esa abuela no tendrá lugar ni en su recuerdo", adelantó, sin vueltas, Alex, haciendo futurología sobre lo que sucederá cuando Venezia, quien todavía es una niña, crezca y no haya tenido la presencia de su abuela paterna.

EL ENOJO DE ALEX CON CHARLOTTE, SU HERMANA

"Gente, no opinen de la pareja de vuestros hermanos, hermanas, primos, tíos... Porque como por ahí a vos te cae para el cul... la pareja de tu hermano, la pareja de tu hermana, la pareja de tu tío, de tu viejo, de tu vieja no tenés por qué opinar", dijo Alex, en base a los chicos de Charlotte, su hermana, quien se refirió a Melody Luz, pareja de Caniggia, y aseguró que no le gustaba como cuñada.

Alex, Claudio paul y Venezia .jpg Alejandro de su madre y de su hermana, Alex está cada día más cerca de Claudio Paul, su papá.

"No tenés por qué opinar, porque esa es su vida, es su amor y vos no tenés por qué meterte en ese terreno. Gente, mensaje claro... Y me olvidé de decir algo importante, ¡a la gilada ni cabida!", cerró Caniggia, categórica en su mensaje dedicado a la sister, como el mismo la definió en épocas en las que con Charlotte eran "carne y uña".