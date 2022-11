Ibai Llanos rechazó viajar al Mundial con la Selección de España

“Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la Selección Española de Fútbol a Qatar y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Vamos, tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer”, añadió Ibai.

Si bien el influencer de 27 años no dio los motivos de su decisión, se insinúa que optó por no viajar debido a las condiciones en las que trabajaron los obreros en la construcción de los estadios en Qatar. Eso motivó a que haya denuncias por violación de derechos humanos y a un rechazo a nivel global, aunque no muy difundido en los medios tradicionales.

Por otra parte, la postura del régimen qatarí respecto a cuestiones vinculadas a derechos humanos y otros avances del colectivo LGBTIQ+ también generaron conflictos éticos imposibles de zanjar. De ahí que son numerosas las voces que se manifiestan en señal de protesta o promueven boicots contra el evento deportivo.