Indirecta de Wanda Nara sobre los que traicionan a sus parejas

A pesar de eso, la empresaria no olvida el escándalo que se generó luego de que descubriera la infidelidad de su marido con laactriz Eugenia China Suárez y lo dejó en claro en sus redes sociales.

Siendo consciente de que todo lo que hace en el plano virtual tiene repercusiones, la mediática le dio "me gusta" a una reflexión sobre los hombres que traicionan a sus parejas. "La diferencia es que vos me vas a engañar con un tipo de mujer que no querés que yo sea, mientras yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras pero que no pudiste serlo", reza el posteo de la cuenta @escritodefrases.

Captura de pantalla (117).png El posteo de Wanda Nara.

Un detalle no menor es que falta muy poco para que Wanda Nara dé su versión sobre todo lo que ocurrió en su matrimonio y las versiones que trascendieron en los medios en una entrevista exclusiva con Susana Giménez, quien llegará a París este jueves.

Cabe recordar que cuando Wanda comunicó su separación de Mauro Icardi a través de Instagram, Telefe decidió poner manos a la obra y apostar a la figura de Susana Giménez para convencer a la mediática de abrir las puertas de su hogar y exponer todo lo que pasó en su matrimonio. De hecho, hace más de dos años que la diva no hace su programa y accedió a hacer un especial con la empresaria, a quien ya visitó en Italia en 2018.

Por lo pronto, el posteo de Wanda deja lugar a interpretaciones de toda clase... y las puertas abiertas al enésimo capítulo del WandaGate.