"Inexplicable", la nueva serie con William Shatner sobre los misterios de la humanidad

HISTORY presenta en el mes de abril en horario estelar “INEXPLICABLE CON WILLIAM SHATNER”, la nueva serie producida y conducida por el actor ganador del Emmy, un Globo de Oro e ícono de “Star Trek” William Shatner, que presentará los misterios más resonantes e impactantes que han desconcertado a la humanidad durante décadas.

De los productores de “Alienígenas Ancestrales”, esta serie de ocho episodios dará a conocer asombrosas y sorprendentes historias sobre lo inexplicable y brindará, de la mano de científicos de primer nivel, un análisis de los eventos más misteriosos que quedaron estampados en la historia como leyendas increíbles. Junto con Shatner, los expertos buscarán desvelar qué hay detrás de encuentros con OVNIs, desapariciones repentinas, posesiones diabólicas y otros sucesos paranormales que han inquietado al mundo entero.

"Estoy encantado de ser el anfitrión y productor de la nueva serie HISTORY ‘The UnXplained’, esta serie que trata sobre todos estos maravillosos e intangibles misterios que hasta hoy no han tenido una respuesta clara y concreta, aunque en algunos casos logramos acerarnos a una respuesta ", dijo Shatner. Y agrega: "Lo inexplicable no se puede explicar, pero es fascinante. Y este es un programa intrigante que entretendrá a la audiencia y, a la vez, la nutrirá de historia y de respuestas reveladoras a preguntas sobre fenómenos misteriosos, al tiempo que dejará otras teorías sin explicar y algunos escalofríos".

Del productor ejecutivo Kevin Burns, el creador y productor de las populares series de HISTORY, incluyendo "Alienígenas Ancestrales" y la serie de no ficción de cable #1 "The Curse of Oak Island", INEXPLICABLE CON WILLIAM SHATNER explorará los hechos detrás de los misterios más extraños y fascinantes del mundo, con informativas y confiables contribuciones de los principales científicos, historiadores, ingenieros e investigadores del mundo, cada uno de los cuales busca arrojar luz sobre cómo puede suceder lo aparentemente imposible.

“No creo que ningún ser humano razonable pueda decir: ‘No creo en nada’”, asegura Shatner. Y aclara “Si estás interesado en los misterios que existieron y que nos rodean, si estás interesado en una potencial explicación de algunas cosas que te desconciertan, si estás interesado en el drama del misterio, si estás interesado en buen entretenimiento, todo esto debería atraerte a mirar ‘The UnXplained’. Y esta es una serie que filmamos por todo el mundo, así que esto no trata solamente de los misterios de los Estados Unidos, sino que es el misterio de Chile, Paraguay, México, Venezuela, toda América y el mundo. Estamos interesados en los misterios del mundo, así que somos una serie universal, pero somos una parte del Universo”.

INEXPLICABLE CON WILLIAM SHATNER se une al bloque de programación de sábados por la noche de HISTORY que incluye "Alienígenas Ancestrales", una de las series de no ficción más antiguas de la marca que llegó a más de 80 millones de espectadores en el 2018, y el próximo estreno de la segunda temporada de la exitosa serie guionada "Proyecto Libro Azul", del productor ejecutivo Robert Zemeckis, basada en las verdaderas investigaciones sobre ovnis y otros fenómenos relacionados llevadas a cabo por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en las décadas de 1950 y 1960.

Prometheus Entertainment produce INEXPLICABLE CON WILLIAM SHATNER para HISTORY. Kevin Burns es productor ejecutivo de Prometheus Entertainment. William Shatner es productor ejecutivo. La productora ejecutiva de HISTORY es Susan Leventhal.