Internan de urgencia a Pepe Cibrián con la cara rota: le dieron 30 puntos

"Me había caído la semana pasada y me rompí la rótula el otro día y producto de eso ayer me caí. Tengo una fractura y 30 puntos. Estoy en terapia, pero voy a estar bien para hacer el estreno de la función en Rosario", dijo Cibrián al programa Involucrados de América TV.

Según afirmaron familiares y allegados, al artista se quebró la nariz y tiene un hematoma arriba del ojo. Por ese motivo los médicos decidieron dejarlo en observación.

Cabe destacar que el actor se encuentra haciendo gira de su obra ‘La dama de las rosas’, y este fin de semana estará en el teatro La Comedia, en Rosario, Santa Fe.