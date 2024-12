Internaron a Silvina Escudero: "Un año difícil, pero acá estamos"

“Buen día, fue una noche difícil, dormí como pude, creo que tengo tres horas de sueño encima, pero estoy bien y les agradezco todos sus mensajes que son lo más”, comenzó Silvina Escudero en un video que publicó en sus redes sociales para llevar tranquilidad sobre su salud.

“Venimos de una semanita difícil, bueno, de un año difícil, muchas cosas ya saben, otras no, podría contárselas ¿por qué no?, para empaquetar el año y decirle besote, chau”, agregó, dejando un poco de misterio sobre el motivo que la llevó a estar internada en los últimos días. “Bueno, podemos hacer un vivo capaz hoy a la noche y contarles un poco de un año, pero igual aferrándonos a lo positivo y al agradecimiento, y sí, un mal año, pero acá estamos”, cerró la bailarina.

Embed Silvina Escudero confirmando la primicia que tiré ayer sobre su salud: " tuve una noche difícil pero estoy bien.." pic.twitter.com/jRS90L6b8p — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) December 16, 2024

La información había sido dada a conocer previamente en el programa de Laura Ubfal: “Alrededor de las 16.50, fue a la guardia acompañada por su mamá. Se sintió descompuesta, con fuertes mareos. Estaban acompañándola todos con su mamá a la cabeza. Está internada de momento, podríamos decir que quedó en observación”.

Silvina Escudero contó en enero de este año que perdió un embarazo y estaba muy triste: "Me pasó algo feo. La verdad la comparto con mi círculo íntimo muy personal y privado. Uno necesita guardarse cuando está mal. Transmutando el dolor en energía y salir para adelante. Así como todo en mi vida decidí contar, cosas graves o no, esto decidí guardármelo. No lo podía exteriorizar, no lo pude hacer. Todavía no estoy en condiciones de hacerlo. Espero poder contarlo desde otro lugar, una vez que lo haya trascendido".

"Estoy acostumbrada a que se hable y a compartir mi vida. El día que lo hable y que lo cuente quiero poder compartirlo desde otro lugar. La vida a veces es dura. A todos nos pasaron cosas duras, momentos muy crueles. Yo creo que lo más valioso es ver cómo nos lo tomamos. Entender por qué y cómo", había asegurado Escudero.

Silvina Escudero Vanina Escudero.jpg Silvina y Vanina Escudero se habrían peleado por la marca de bikinis que lanzaron.

¿Por qué se distanciaron Vanina y Silvina Escudero?

Las hermanas Vanina y Silvina Escudero atraviesan un gran distanciamiento desde hace ya varias semanas pero, a pesar de mostrarse afectadas por ello, ninguna de las dos salió a aclarar la razón de la pelea.

En LAM, la panelista Yanina Latorre contó por primera vez que hay detrás del distanciamiento entre las mediáticas hermanas y aseguró que se trataría de un problema económico luego de Vanina regresara al país junto a su familia.

“Yo tengo entendido que el marido de Silvina les prestó dinero porque no estaban bien económicamente y quedaron complicados. Ahí es donde viene el problema”, reveló Latorre.

Y detalló: “Les prestó dinero, el marido de Silvina que es empresario, le da laburo a Waldo, porque él llega sin nada y tiene una familia que mantener, no vinieron con guita de Uruguay”.

En medio de la pandemia por el COVID-19 en Argentina, Vanina Escudero y Álvaro Navia tomaron la decisión de mudar su familia a Uruguay.

“Silvina se asocia con Vanina en los trajes de baño y todo venía del matrimonio de ella. Ahí empezaron a haber rispideces porque no volvía la guita, medio que se enfrentan porque eran las dos pero venía la plata de un solo lado, más el laburo, la guita prestada, y no había como ánimo de devolución ni de portarse como ellos pretendían”, siguió.

Finalmente, Yanina dejó en claro la verdadera situación que atraviesan las hermanas Escudero: “Fue todo por guita, porque ellos le dieron una gran mano y no sé no si no fueron agradecidos, o que no la devolvieron, o no se portaron como deberían después de que los ayudaron”.