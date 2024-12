Preocupación por la salud de Andrea Rincón: fue internada de urgencia

“No la está pasando nada bien, está pasando un momento complicado de salud. Lo que me dice es que tiene una inflamación muy grande en todos los músculos que rodean la cervical y nunca la pasó tan mal como ahora”, compartió la primicia Flowers, quien se comunicó directamente con la artista.

El periodista detalló sobre el tratamiento al cual se sometió la actriz: "La medicación comenzó siendo intramuscular, luego pasó vía oral y ahora es intravenosa, pero la medicación casi que se aproxima a la morfina lo que le están pasando ahora por el tipo de dolor que tiene".

"Estoy con un dolor que no se va desde la mañana hasta la noche. El domingo vine a la guardia y me empezaron a pasar una medicación que es parecida a la morfina", expresó ella en un audio que le mandó al periodista.

Y agregó en su mensaje: "Que me pasen lo que sea, no se puede vivir así, estoy así casi hace dos semanas, me está matando, no lo puedo aguantar".

En varias imágenes, Andrea aparece recostada en la camilla de su habitación, vistiendo un buzo celeste y el clásico atuendo de internación mientras posaba para la cámara y en otras, la actriz se mostró con un nebulizador, que utiliza para recibir la medicación de su tratamiento.

"Un picadito de noviembre, el mes más largo y vertiginoso de este año. Mas aferrada a VOS que nunca. Maravillada con tu obrar. Fe y paciencia. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3", escribió Rincón en el epígrafe de la publicación.

La reciente internación de Rincón preocupa a sus allegados porque ocurre en una época de muchos proyectos laborales en su vida. En el verano, la actriz tenía pactado debutar como conductora, además de subirse al escenario durante la temporada de teatro de Carlos Paz.

La obra, que se estrenará en el Teatro Melos el próximo 2 de enero, contará con un elenco compuesto por Osvaldo Laport, Fabián Vena, Huevo Müller, Viviana Sáez y Jazmín Laport, bajo la dirección de Fabián Vena. Así, una vez que se supo la baja de Andrea Rincón trascendió que la actriz Luly Drozdek sería la encargada de reemplazarla.

Andrea Rincón apuntó contra Javier Milei: "En algún momento se va a ir y va a llegar otro"

Días atrás, Andrea Rincón fue una de las grandes invitadas a los Premios Martín Fierro 2024 y, en la previa del evento, aprovechó para hablar con los medios y fue contundente contra el presidente Javier Milei por su decisión de recortar los gastos al Ministerio de Cultura.

“Con mis colegas estamos tristes. Yo creo que te vas a cualquier lado y los argentinos somos los mejores actores, los mejores futbolistas, deportistas de todo tipo, los mejores científicos, los mejores médicos, solo acá nos bastardean", sostuvo en declaraciones a Diario La Capital.

“Nosotros mismos somos los únicos que renegamos de nosotros mismos, es increíble. Pero cuando llega un presidente que es argentino, pero que reniega que es argentino, sucede esto”, afirmó, responsabilizándolo por las últimas medidas tomadas que afectaron a la ficción argentina.

"Pero en algún momento se va a ir y va a llegar otro orgulloso de su propia nacionalidad y esto va a pasar. Todo cae por su propio peso, solo hay que esperar y tener paciencia”, cerró.