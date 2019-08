Iorio se presenta en el Teatro Sur y ya palpita la salida de su nuevo disco

Walter Martínez, baterista de la banda de Ricardo Iorio, dialogó con POPULAR, donde adelantó detalles del álbum que fue grabado en San Rafael, provincia de Mendoza.

-¿Qué particularidad tiene para vos esta fecha y cómo será?

Es muy bueno volver, luego de un año y medio, al Teatro Sur. Es un lugar donde me siento que juego de local a pleno porque yo soy de esa zona integrada por Soldati, Lugano y Pompeya. El concierto será poderoso y emotivo. Ricardo quiere que la gente salga feliz, sobre todo en este momento.

-¿Por qué decís que el concierto será emotivo?

Porque van aparecer esas canciones que Iorio viene cantando desde hace casi 40 años de carrera. Canciones que hablan de la amistad y hasta del General José Francisco de San Martín. Tampoco van a faltar los clásicos.

-¿Cuándo va a salir el disco?

Su lanzamiento es prácticamente inminente porque en julio nos sacamos las fotos para el packaging del disco. Fue un lindo desafío, porque lo grabamos en San Rafael, Mendoza, y luego lo mezclamos en estudios Panda. Igualmente, ya lanzamos como adelanto un cover de la canción “Morir al lado de mi amor”, de Demis Roussos. Es un tema muy tranquilo, que se subió a las redes. Obedece a esa convicción que tiene Ricardo del amor y de la lealtad.

-¿Habrá más reversiones en el disco?

Habrá temas de las bandas que formó parte, como por ejemplo de V8, Hermética, hasta de Almafuerte. El disco tendrá un sonido bien, pero bien pesado.

-¿Cuándo va a salir?

Su salida inminente, ya lo tenemos grabado y mezclado. Sólo falta terminar el arte de tapa. Calculo que saldrá antes de fin de año. Además, la idea es presentarlo oficialmente también este año, en unos de los conciertos que tenemos programados.

-¿Qué significa para vos tocar con Iorio?

La gente de Almafuerte me conoce desde hace más de 15 años. Siempre tocaba con mi banda como telonero, o me invitaban a tocar un tema. Pero desde hace más de 3 años y medio, desde el parate de Almafuerte, formo parte de la banda de Iorio. Es una gran alegría tocar con él, todavía me parece increíble.