Irónico ida y vuelta entre la China Suárez y un amigo de Rusherking

La pareja continúa estando en el foco y sus fanáticos están atentos a todos sus movimientos. El Demente, amigo del cantante, en varias ocasiones publicó divertidas imágenes de Rusherking haciendo referencia a su ausencia desde que se puso de novio.

En medio de todo el revuelo que se generó en las redes sociales por una supuesta prohibición de la China hacia el cantante, la actriz tocó el tema en sus historias de Instagram de manera irónica.

“Amigo no puedo creerlo estoy en un uber y en la radio están diciendo que el Rusher se peleó con sus amigos por culpa de que la China jajajaj qué flasheaban”, escribió El Demente en sus Stories.

La China Suárez sorprendió al compartir la publicación del amigo de su novio y de manera irónica le respondió: “Es verdad. Le dije 'elegí, tus amigos o yo'. Y el resultado está más que claro. Demente ya vamos a hablar vos y yo”.

El streamer se sumó al divertido idea y vuelta y le contestó: “China devolvemos a Rusher, ¡era nuestro!”. A lo que la actriz le dijo: “Ni en ped...Es solo para mí, no tiene tiempo para ustedes, sus amigos. Yo no lo dejo ir a las juntadas porque sino sabe que me pierde”.



