No es la primera vez que Tom Cruise queda bajo la lupa por su estrecha relación con la cienciología. Sus ex parejas, Katie Holmes y Nicole Kidman, poco hablan al respecto, pero circulan muchas versiones sobre cómo Holmes “escapó” antes de que la hija de ambos, Suri, fuera “coptada” por la agrupación.

Y en los últimos días se conoció la noticia de que Isabella Cruise Kidman, de 26 años, decidió volcarse de lleno a la Cienciología y se convirtió en “predicadora/supervisora” de esta doctrina, lo que significa que puede guiar a otros en el proceso que las personas van transitando en la agrupación. Esto incluye que puede hacer preguntas a los aspirantes que pasan por un “rudimentario detector de mentiras”, que establece el grado de negatividad con respecto a los principios de la Cienciología.

Y si bien Isabella, que vive en Londres, declaró a “Daily Mail” que “se hubiera ahogado en sus propios problemas de no ser por la Cienciología”, esta agrupación sigue estando en el ojo de la tormenta, ya que muchos ex miembros aseguran que fueron manipulados para sacarles dinero, también se habla de abusos físicos y psicológicos y que muchos integrantes no abandonan sus filas por miedo a que “revelen secretos de su vida”.

Lo cierto es que con esta decisión de Isabella volvió a los titulares el viejo conflicto entre Cruise y Kidman por sus hijos, con la Cienciología de por medio. En tanto que el otro hijo que Cruise y Kidman adoptaron, Connor, también está vinculado a la Cienciología, pero en menor grado.