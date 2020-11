Iván de Pineda se muda a Telefe y Lanata se enojó

El programa que se destacaba por la atracción "el Rosco" y que estuvo al aire más de cuatro años con muy buenos resultados, fue sacado del aire por decisión del canal en abril llamando mucho la atención de los espectadores.

¡Iván de Pineda despidió Pasapalabra con un emotivo mensaje!

“Hoy termina una etapa. Fueron cuatro años de éxito. A través de la cultura, con los participantes y famosos, la pasamos muy bien”, dijo Iván de Pineda en su momento, y añadió “Gracias por estar siempre con este lindísimo programa. Fue un lujo. Estamos muy contentos de haberlo hecho". "Nos volvemos a encontrar muy pronto. Será hasta la próxima”, expresó dejando abierta la posibilidad de que el ciclo regrese.

Rodrigo Lussich, anunció en El Show de los escandalones, el regreso de Pineda a la televisión pero con un cambio que fue sorpresa para muchos y generó enojo en otros, como en Lanata. La vuelta será en Telefe y nada más y nada menos que con el ciclo Pasapalabra.

Aún no se sabe si el formato seguirá siendo el mismo, más que nada por un tema de cumplir con todos los protocolos, y la noticia no fue oficializada por el canal, pero sin lugar a dudas fue una noticia que sorprendió y generó revuelo. Un dato no menor es que Pasapalabra es un producto de Turner, una empresa que tiene una alianza con Viacom, dueña de Telefe y a Pineda hace rato lo querían en ese canal según confirmaron diferentes periodistas como Marina Calabró.

El enojo de Lanata

El periodista se mostró indignado con la decisión de El Trece y no dudó en decirlo. En su programa radial, su compañera, Marina Calabró, anunció la noticia de que Pineda se iba a Telefe y el conductor preguntó sin poder creerlo: "¿Cómo que Pasapalabra se va a Telefe?". "Sí, claro", afirmó Calabró. Y ahí comenzó el problema...

"La única vez que me pueden poner un programa que mida antes, se va a Telefe. Me están poniendo Jurassic Park que ya la pasaron 8 veces", disparó Jorge Lanata haciendo referencia a las propuestas que ponen antes de su ciclo. La conductora de Confrontados indagó: "Lanata, ¿usted no puede hablar con alguien en El Trece?".

Pero el periodista aseguró que nadie "le da bola". Y Calabró señaló: "Usted tiene que cuidar a sus televidentes" a lo que Lanata le contestó: "Pero yo no hago eso, lo hacen otros".