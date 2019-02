Según Icardi, Nara vive en un mundo inventado para las redes sociales, en el que intenta mostrar que su marido vive en contacto permanente con su familia y no bajo su yugo. El enojo de la ex Gran Hermano surgió a raíz de la publicación de Wanda que muestra a Mauro Icardi abrazado con su madre, que sostiene en brazos a su nieta Isabella. “Mauro, su madre e Isabella, una más bella que la otra”, escribió.

Embed Mauro , la sua mamma e Isabella uno più bello dell altro ❤️ pic.twitter.com/jGMeh4BKb7 — wan (@wandaicardi27) 5 de febrero de 2019

"¿Cuándo dejará de ser mitómana y de intentar demostrarle al mundo que mi hermano tiene una relación con mi familia? Con razón saca tantas fotos, para después dejar evidencia de que tiene razón. Las relaciones familiares son día a día no una vez cada 1000 años", escribió la furiosa Ivana.

"¡Ah no, pará! Que esta mujer de ser buena persona y de la familia no tiene ni pu… idea! Solo sabe sacarse fotos para demostrarle a las redes sociales que es re familiera, ¡se nos ríe el cucu! ¡Por dios!", se sorprendió.

Embed CUANDO DEJARÁ DE SER TAN MITÓMANA Y DE INTENTAR DEMOSTRARLE AL MUNDO QUE MI HERMANO TIENE RELACIÓN CON MI FLIA??? con razón saca tantas fotos, para después dejar evidencia de que tiene razón. Las relaciones familiares son día a día no 1 vez cada 1000 años. https://t.co/grgkqHk3xB — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 5 de febrero de 2019 Ah no, pará! Que esta mujer de ser buena persona y de la familia no tiene ni pu.. idea! Solo sabe sacarse fotos para demostrarle a las redes sociales que es re familiera se nos ríe el cucu! Por dios! — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 5 de febrero de 2019 En serio lo digo, yo con tanta plata y en su condición iría a un especialista a preguntar por qué miente todo el tiempo? Y a que la traten bien, porque NO es normal esto chicxs. Está bien que yo me desahogué,pero esta necesidad de MENTIR CON MI FLIA?En que nube de pedos vive? — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 5 de febrero de 2019 Si ya todos en mi flia saben que no hablan nunca con mi hermano,ni lo ven, ni saben como está! Desde que está con vos y desde que entré a GH MENOS porque todos me apoyaron menos vos, y claro, mi hno para no aguantarte... no te da vergüenza quedar como una bobeta? — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 5 de febrero de 2019 Les pido perdón a todos los que me dijeron allá por el 2013 que mi amistad con mi gran cuñi no iba a durar mucho, solo era cuestión de que la conociera bien. Pensé: que loca está la gente. Y QUE EQUIVOCADA ESTABA, pero bueno, en ese momento preferí no juzgarla y conocerla — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 5 de febrero de 2019 Ni a mi peor enemigo le deseo que le toque una mina así en la familia. Es conflicto familiar asegurado. — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 5 de febrero de 2019 Lxs que se creen que por responder y tirar un par de twits estoy resentida(?) y no tengo vida (?) ustedes para que usan twitter? Para que se les vaya la vida en esto? Chicxs después cierro la app y sigo mi vida, no es que me voy a tirar de los pelos eh ♀️ — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 6 de febrero de 2019

"¡Si ya todos en mi familia saben que no hablan nunca con mi hermano, ni lo ven, ni saben cómo está! Desde que está con vos y desde que entré a GH menos porque todos me apoyaron menos vos, y claro, mi hermano para no aguantarte… ¿no te da vergüenza quedar como una bobeta?", señaló en Twitter.

"Les pido perdón a todos los que me dijeron allá por el 2013 que mi amistad con mi gran cuñi no iba a durar mucho, solo era cuestión de que la conociera bien. Pensé: que loca está la gente. Y qué equivocada estaba, pero bueno, en ese momento preferí no juzgarla y conocerla", explicó. Por último, agregó: "Ni a mi peor enemigo le deseo que le toque una mina así en la familia. Es conflicto familiar asegurado", sentenció.

No es la primera vez que Ivana deja expuestas estas internas familiares, en una ocasión contó a través de Instagram que nunca veía a sus sobrinas y que la relación con su hermano se enfrió desde que comenzó a frecuentar a Nara. Además, en uno de las respuestas que le dio a uno de sus seguidores de Twitter, lanzó una consigna para averiguar qué tan buena madre es Wanda. “¡Sí, no suelta el celular ni para cag...! No sé en qué momento está con los hijos o trabajando tanto, porque ella es muy laburante ¿viste? Pero que no suelta el celu, eso es un hecho”, concluyó.