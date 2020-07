“A mí me gustaba mucho el derecho, la sociología, mi padre es filósofo. Así que también me había metido mucho con eso, con la política también y en los últimos años me recibí de coach, ahora me estoy recibiendo en counseling. Empecé a estudiar psicología muy fuerte porque me metí en la ayuda profesional, ver cómo ayudar a alguien para salir de sus problemas y sus angustias. Me gusta”, contó Ivo en una entrevista para Radio Mitre.

“Por suerte, tuve una vida muy activa y ahora estoy abriendo un nuevo panorama laboral", explicó. Y añadió: "Estoy atendiendo consultas. Me recibí de coach y en PNL. Creo que el ser humano no tiene límites en las posibilidades que puede desarrollar, e incluso lo que está pasando es una oportunidad increíble. En los momentos donde tu vida deja de ser lo que era y pasa a ser otra cosa, porque el ser humano ha pasado por momentos terribles y de manera mucho más brutal, y ha tenido que saber adaptarse. No se adapta el que más conocimiento tiene, sino el que usa la creatividad. Tiene que ver con el sentido práctico, el sentido común, y esta es una excelente oportunidad. El ser humano es el único animal que tiene el poder de la adaptabilidad”, dijo.

“Los seres humanos podemos cambiar de hacer algo a otra cosa. Uno puede dejar una piel y pasar a otra cosa. Uno puede dejar las adicciones, dejar de ser un fanático, o dejar de ser un golpeador o machista. Uno puede dejar de ser una persona ideológicamente rígida, prepotente, soberbia, y eso que tenemos hay mucha gente que no se da cuenta”, señaló Cutzarida.

En su nueva etapa, Ivo comparte estas reflexiones en Instagram: