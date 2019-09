"Yo respeto su postura, tengo una visión biológica del sexo. Vos no podes cambiartelo. Te podes castrar y hacer lo que quieras, pero nunca vas a tener un útero o producir óvulos. Ser una mujer no es una concepción cultural, pero respeto que haya personas que nacieron con el sexo masculino y se sientan mujeres. Ella no es una mujer biológicamente. La llamo Flor y respeto sus sentimientos, que es lo único importante. Ahora quieren crear gente que es especial, que está por encima de los hombres y las mujeres", manifestó el actor en diálogo con El Show del Espectáculo.

Ivo ya había hablado sobre el tema en reiteradas oportunidades el año pasado, sin embargo parece que todavía le preocupa el género y la sexualidad de Florencia y, por eso, ante la pregunta de los periodistas del programa radial, volvió a dar su postura. "Yo no voy a juzgar que hacen los adultos con su sexo, pero para que la humanidad exista se necesita un hombre y una mujer. Punto", concluyó.

