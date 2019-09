“Me parece tremendo lo que veo, me parece que ya es muy poco creíble. Macri me parece un papelón, y entonces siento que la única manera de sacarlo es un poco militarlos a ellos. Seguramente vamos a estar mejor”, aseguró sobre su posición política y su cercanía con Ofelia Fernández, candidata a legisladora porteña por el Frente de Todos.

ángela torres con pablo agustín

La cantante no dudó en demostrar cuánto estima a Cristina Kirchner: “Ella me genera un admiración muy grande y me ilusiona que haya una mujer al mando de todo. Ella tiene ganas de escuchar a los jóvenes y las jóvenes, tiene ganas de aprender y de conocer otras miradas”.

ADEMÁS:

Cris Morena recordó a Romina Yan con un emotivo video

Morena Rial contó que se volvió separar: la tranquilidad de su "novio"