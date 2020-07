"Él me dio su bendición y yo me entregué totalmente a esa relación durante años de mi vida y realmente, de verdad, realmente la amé profundamente y le tengo mucho cariño. Me dediqué a ello", dijo Alsina en una entrevista con Angela Yee.

"Nosotros estábamos atravesando una mala racha", empezó la actriz y Will confirmó esto: "Yo estaba harto de ti". "Básicamente, esra como si hubiéramos roto", siguió ella.

"Todo empezó con él necesitando ayuda, yo queriendo ayudarle con su salud y con su estado mental. A medida que pasó el tiempo, me involucré con August de otra manera. Era una relación absolutamente", confesó Jada ante su marido.

"La única persona que podía dar permiso en esas circunstancias era yo misma", agregó.

"Yo estaba sufriendo, estaba rota. Con aquella relación me di cuenta definitivamente de que uno no puede encontrar la felicidad fuera de sí mismo", dijo ella.

"Justo en el momento en el que yo empecé a entender muchas cosas sobre ti y sobre mí, él decidió romper toda comunicación conmigo, algo que es totalmente comprensible. Y lo dejé pasar y no he vuelto a hablar con él desde entonces, así que es un poco extraño que todo esto haya salido a la luz tantos años después", detalló Jada.