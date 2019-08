Con estas palabras, el siempre polémico periodista Jaime Baily retomó su romance con la Argentina, un país en el que ha adquirido tanto renombre como en su Perú, y al que regresó para presentar su nuevo libro de cuentos “Yo soy una señora”.

“La Argentina siempre ha sido así, un lugar deslumbrante pero también impredecible. Nadie sabe cómo va a ser la Argentina en el próximo año y eso también ejerce un hechizo sobre el visitante”, le aclaró a Luis Novaresio en el ciclo de entrevistas que éste conduce en A24.

“Alguna gente me decía que no venga, que iba a ser riesgoso, que este país no tiene futuro, que va a volver Cristina. Yo siempre digo ´si Argentina no tiene futuro, menos futuro tengo yo´. Así que este es el lugar en que quiero estar, Luis”, agregó.

ADEMÁS:

Asimismo, Bayly destruyó los conceptos de la grieta. “Ninguna de las dos versiones es verdad. Albwerto Fernández va a ser el próximo presidente en primera o segunda vuelta (me parece que la suerte está echada) y no va a ser el fin del mundo. Cuando Cristina lo eligió, yo me dije allá en Miami ésta es una buena noticia porque un primer gobierno de Alberto puede ser con toda probabilidad mejor que un tercer gobierno de Cristina, y sigo pensando eso. Él es un político profesional, muy inteligente que ha estado en el poder y ha roto con el poder. Ha demostrado carácter y honestidad intelectual cuando se desmarcó de Cristina, y además es un candidato perfectamente argentino: mira el bigote, la guitarra, el perro, vive en la casa de un amigo. No vive en su casa, vive en la de un amigo”, dijo Bayly.

“Yo siempre he dicho que el argentino es el mejor amigo del mundo. En ningún otro lugar del mundo se celebra el Día del Amigo como aquí. No hay un amigo más noble y leal que un argentino, me consta. Sólo aquí, un candidato presidencial a las puertas de ser presidente te dice ´yo vivo en lo de un amigo que me presta su casa indefinidamente´. Esto en Estados Unidos generaría una suspicacia, pero acá se asume que la amistad es una transacción noble, un canje de soledades que permite a un amigo prestarle su casa a un señor grande por tiempo indefinido”