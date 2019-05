Jennifer Aniston celebró sus 50 años con un topless para una revista

A tal punto ponderan su aspecto que ella se animó a hacer un topless para la portada de la cotizada revista Harper’s Bazaar y para promocionar su nueva película Murder Mysteryjunto a Adam Sandler.

Ella se siente mejor que nunca. Por eso la estrella de la serie Friendsreveló que sigue soltera pero que no está buscando pareja dado que “no tiene tiempo”, según afirmó ella misma.

ADEMÁS:

Y en la entrevista, la rubia que también fue novia de John Mayer y Justin Theroux, dijo que en este momento no está saliendo con nadie, pero que está abierta a encontrar el amor nuevamente. No obstante, reconoció que no tiene ni apuro, ni tiempo para eso. “Para ser honesta, no tengo tiempo. Tener citas no ha sido una de mis prioridades”, aseguró.

“Siento que el romance se presentará, y no se trata de buscarlo, ¿sabes? Cuando llegue la llamada, será bienvenida”, afirmó la estrella de Hollywood, que insistió en que nunca ha necesitado a un hombre o un hijo para sentirse “completa y feliz”.