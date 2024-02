Jésica Cirio habló de su salida de La peña de Morfi y contó cómo seguirá su futuro laboral

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Cirio remarcó que necesita pasar más tiempo con su hija Chloe. En tanto, sobre su participación en La Peña de Morfi expresó: "Fue una etapa hermosa de mi vida, donde aprendí, crecí. Agradezco mucho la oportunidad que me dio Rozín. Creo que hicimos un laburo hermoso y está bueno como para hacer un cambio”.

A su vez, Jésica Cirio destacó el oficio con el que Diego Leuco asumió en los últimos meses la conducción del programa, y tras elogiar al equipo de producción del ciclo, la modelo enfatizó que dicho espacio no debe desaparecer.

Sobre su separación de Martín Insaurralde, y la situación del exfuncionario tras sus lujosas vacaciones con Sofía Clerici, Cirio reconoció: "Vengo de un año turbulento, muy duro, quiero disfrutar a mi persona, a mi vida, a mi hija y no llenarme de trabajo y tapar un montón de cosas”.

La modelo y conductora también fue imputada por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por el supuesto acuerdo de divorcio que habrían firmado en Uruguay. “Hay cosas que las tiene que explicar él. Yo nunca dejé de trabajar, desde los 15 años, todo lo conseguí con mi trabajo”, explicó en su momento Cirio, en un mano a mano con Georgina Barbarossa en La peña de morfi.

El alejamiento de los medios

Por otro lado, más allá de su salida de La Peña de Morfi, Cirio dejó en claro que necesita alejarse de los medios por un tiempo, pero al revelar que más adelante hay algunas ideas para desarrollar en Telefe, despejó las especulaciones sobre una supuesta tensión con el canal.

A nivel sentimental, Jésica Cirio confesó que no se cierra a una nueva historia de amor. “Hay tiempo para todo, mi prioridad es cuidar mi corazoncito, me encantaría enamorarme y estoy muy bien, y me voy a tomar un tiempo, pero hoy puedo decir que estoy bien”, concluyó la modelo.

El 16 de febrero, Jesica Cirio sorprendió al anunciar a través de sus historias de Instagram su salida de "La Peña de Morfi", recordó a Gerardo Rozín, creador del programa, y explicó por qué ya no estará y aseguró estar contenta por lo que viene. “Hoy les quiero contar que se cumplió una etapa hermosa en La Peña. Pasé grandes momentos, aprendí mucho, me divertí y me siento orgullosa de este camino recorrido y de mi crecimiento”, empezó el comunicado.

Recordando a Gerardo Rozín, expresó: “Estoy muy agradecida con todo el equipo y con mi querido amigo Gerardo Rozín por haber confiado en mí para acompañarlo en este proyecto que él tanto amaba”. “Me llevo recuerdos valiosos y muy buenos amigos. Les deseo lo mejor para este nuevo año a toda la familia de La Peña de Morfi, a los artistas y a la gente que siempre nos abrió las puertas de sus casas”, agregó.