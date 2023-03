El mano a mano entre Rial y Juan Martín Rago -tal es su verdadero nombre- se grabó el jueves en el departamento del conductor de La Peña de Morfi y esta tarde se emitió en Argenzuela (C5N).

Jey-Mammon-entrevista-01.jpg Jey Mammon brindó una entrevista de una hora para contar su versión de la denuncia de Lucas Benvenuto. Captura de TV.

Jey Mammon comenzó la entrevista diciéndole a Rial: “Te agradezco a vos el voto de confianza. Te elegí porque no somos amigos, y en ese nivel te considero un periodista sagaz profundo, de ir al hueso, y creo que la situación amerita que me preguntes todo”.

“Quiero decirte también que el clonazepam lo tengo encima, digo porque hay muchos análisis de mis gestos, de mi manera de hablar, de actuar. Estoy pasando, probablemente por el peor momento de mi vida. Y lo que yo me meto en el cuerpo hace que yo lo esté transitando de la mejor manera posible, si se puede decir así”, comenzó detallando cómo está llevando estos días tan intensos desde que se conoció la denuncia y detalló: “Estoy en shock. Mi familia y mis amigos me contienen”.

Al ser consultado sobre que esta buscando realizando el reportaje, el conductor de La Peña de Morfi respondió: “¿Qué busco? No sé si lo busco, lo necesito. Yo necesito gritar a los cuatro vientos no mi verdad, la verdad. Cualquiera del otro lado puede decir: es tu verdad. Pero yo tengo que decir que es la verdad, porque hay una verdad".

-oobDcbWCkL0PNVu.mp4

Quién fue Lucas en su vida

“Te podría decir qué fue y qué es Lucas. Para mi fue un vínculo amoroso, hermoso. Digo vínculo porque quizás, una cosa es una relación, cuando vos tenés una relación, no sé si se entiende la diferencia entre relación y vínculo. Yo entiendo que la hay. Yo tomo la palabra ‘vínculo’ como cuando vos te ves con una persona, pasa esporádicamente el vínculo. A veces los vínculos son más fuertes que las relaciones. Creo que fue un vínculo fuerte con él, por eso fue lindo, implicó que hasta le componga una canción. Me animó que fue una de las pocas canciones de amor que compuse. Por eso digo que fue un vínculo hermoso. Hoy representa otra cosa".

5VpLOLS4RsPBvNcO.mp4

¿Cómo Jey Mammón conoció a Lucas?

Al ser consultado sobre qué edad tenía Lucas cuando se conocieron, y Jey afirmó: “Él dice que a los 14 años un nombre lo entrega a mí. Mi necesidad de gritar a los cuatro vientos es negar esta atrocidad”. Y continuó: “Lucas tenia 16 años cuando lo conocí. En el año 2009. Tengo manera de comprobar. Tengo testigos y videos”.

Además, agregó: “Lucas fue a la fiesta con su hermana y otro chico. En esa fiesta desfilaron chicos, Natacha Jaitt”.

Jey Mammón aclaró que “El chico que fue con Lucas a la fiesta, me escribió hace dos días y me puso: “No puedo creer lo que te esta haciendo Lucas”.

“Hoy para mi, Lucas es un chico que tiene una historia tremenda”, cerró Jey en la primera parte de la nota.

En una parte de la entrevista, el conductor y músico dijo que guarda todo en su teléfono, y entre esos mensajes uno que roza la amenaza o la extorsión: "Lo escuché a él decir en una nota: ‘se me confunden los hechos, los días, los datos, las personas’. Claramente una persona que vivió lo que vivió en su vida, no está parado en el mismo lugar en el que estamos parados nosotros. El vínculo con él duró hasta que tuvo 25, 26 años. En este teléfono, por boludo o lo que sea, guardo todo, tengo toda mi historia de amor con él. Incluido el último mensaje que me manda. Yo no me acuerdo si estaba en el Bailando o fue después. Lucas me dice: ‘¿no me vas a contestar más los mensajes?’. Yo ya estaba de novio”.

Y agregó: “Esto fue en el 2019, un año antes de la denuncia. Es un mensaje de audio. No lo voy a mostrar porque lo respeto. Aunque te parezca mentira, sigo empatizando con su historia. El audio dice: ‘Yo no soy de esas personas que van a ir a la televisión a decir estuve con Jey Mammon’. No me dice ‘me violaste, me drogaste, abusaste de mí, tenía 14 años’. En ningún momento me dice eso. ‘Yo sé que sos un tipo ansioso, que te pasan esas cosas, yo te conozco bien, no tengas miedo, no lo voy a hacer, quedate tranquilo, yo no voy a ir a la tv a decir esto’. Acto seguido, me bloquea, no le pude contestar. Estaba haciendo radio y no sé si fue por mi personalidad o qué, pero yo me fui a vomitar”.

F-BLVs2YNshecqls.mp4

Luego, Jey se refirió a la condena social por la denuncia en su contra: “Se está instalando que yo salía con él a sus 16 y en definitiva, si fue a los 17, a los 16, a los 18, acá el eje es que hay una denuncia de que cuando él tenía 14 años yo lo violé. ¿Se puede identificar esto? Saquémonos la careta, se lo digo a la gente que de repente... en definitiva si alguien necesita ver el número 18, discutámoslo en un debate moral. Esto fue hace 14 años. Esto no es motivo de justificación, pero es un debate moral. Absolutamente moral".

"Si yo estoy crucificado, porque estoy crucificado, y no puedo salir de mi casa porque está lleno de gente en la puerta, hay prensa. Tampoco estoy rogando ir a trabajar, yo no sé si voy a volver a ser el mismo, Pero si es por eso, por esto que estamos hablando, a mí me parece que estamos frente a un debate equivocado. Yo lo que necesito, porque es una necesidad, es que quede claro, clarísimo, que yo no violé ni drogué ni abusé de un nene de 14 años", sentenció Juan Martín Rago.

"Las razones por las cuáles él hizo esa denuncia falsa, las desconozco. Yo no voy a demandarlo a él ni a ir contra él porque te juro que entiendo su historia. La entiendo. Lo que no puedo entender es por qué me está causando este daño. No él, sino la circunstancias de la vida que lo llevaron a hacer lo que me está haciendo”, agregó.

BHhNaE3OzOv4vsGd.mp4

“A mi no me corran el eje, no me corran el eje. A mí me están denunciando de algo tremendo, me están cancelando por algo tremendo y eso es lo que me está matando. Me están asesinando 24/7 en la televisión con la excusa de cuántos años tenía”, cerró Jey.

OXwb-iUz31BTIloZ.mp4

En otro tamo de la entrevista, el conductor y músico se mostró muy critico con los medios de comunicación pero más precisamente con la televisión: “No quiero pertenecer a la televisión. Si la tv es esto, no. A los que dicen: ‘Esto lo hace porque quiere volver a la televisión’. Si la televisión es esto, ni en pedo”.

Y agregó: “Yo no estoy enojado con el medio. Sí me molesta el tratamiento del tema de ciertas personas, que no es lo mismo. No voy a juzgar a nadie porque no sé que hubiera hecho si esto le pasa a un amigo. Es más: les pediría a todos que no se metan, ni para bien ni para mal, que se corran. Una cosa son los que hablan al aire, para bien o para mal; otra cosa es lo que pasa acá (señala su celular). Pero esto no es un Boca-River: ‘Yo le creo Lucas’, ‘Yo le creo a Jey’. Tomémonos el tema en serio. Ahora, yo prendo la tele y la apago al toque, pero si la prendo, están hablando de mí todo el día. Y eso sí me parece careta".

NOTICIA EN DESARROLLO.