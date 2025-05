El Eternauta llegó a Times Square en Nueva York

La serie que pasó de un cómic de Héctor Oesterheld a la dirección de Bruno Stagnaro, parece no tener límites e ir más allá de una producción destacada en Netflix. “The Eternaut” junto a la imagen de Ricardo Darín en la piel de Juan Salvo junto al lema “No one saves themselves -Nadie se salva solo-” apareció en la avenida neoyorkina.

video.mp4

La proyección en una pantalla gigante que abarca una esquina se lució ante miles de personas y es que esto desató un nuevo hito a nivel mundial. Luego de que los japoneses intentaron jugar al truco, los estadounidenses le dieron una amplia aceptación entre destacadas críticas.

En el influyente sitio Rotten Tomatoes, la serie cosechó un 94% de aprobación por parte de los críticos y un impresionante 97% del público. La web es un agregador de reseñas donde se mide la proporción positiva (Tomatometer) y la satisfacción del público general (Audience Score). En ambos frentes, la tira argentina superó ampliamente las expectativas de una serie de ciencia ficción hablada en español.

Es que incluso el New York Times elogió a la producción: “se ha actualizado a la era de los teléfonos móviles, y se ha ampliado el núcleo de personajes, pero sigue a grandes rasgos la historia de Oesterheld. Cae nieve tóxica, aunque ahora con el acompañamiento auditivo del viento constante, un tipo de fantasmagoría diferente al silencio de la lectura”.

Esta lectura del crítico Mike Hale, no sólo reconoció el mérito de la dirección y el trabajo y la visual del director de fotografía Gastón Girod, sino que además se metió en el estilo del trabajo con un comentario algo subjetivo.

“La serie ha añadido capa sobre capa de detalles melodramáticos y misteriosos, 'humanizando' a los personajes. Lo que alguna vez fue una historia de acción y terror con implicancias filosóficas ahora es, al menos, un 50 por ciento una telenovela de buen gusto”, señaló Hale.

Por su parte, y en un extremo muy diferente al de la opinión gráfica, el youtuber Austin Burke, del mismo país norteamericano, se viralizó al opinar que la tira “recrea la atmósfera opresiva del cómic original” al tiempo mencionó a Darín con una “interpretación sólida que lleva el peso dramático de la trama”. Sin embargo, apuntó que algunos giros de la historia “se sienten alargados en el segundo episodio”.